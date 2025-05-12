اعتقالات بالضفة ومستوطنون يقتحمون الأقصى

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حملة اقتحامات واعتقالات في بلدات الضفة الغربية المحتلة، كما اقتحمت مجموعة من المستوطنين المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا في مخيم بلاطة، شرق نابلس، كما اعتقلت شابين في بلدة قفين، شمال طولكرم.

وقالت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى إن الاحتلال اعتقل 530 فلسطينيا بالضفة خلال أبريل/نيسان الماضي.

واقتحمت قوات الاحتلال مناطق في مدينتي القدس المحتلة وبيت لحم، واعتقلت عددا من الفلسطينيين، وهدمت كذلك منزلا في بلدة "إذنا"، غرب مدينة الخليل جنوبي الضفة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "سوبا" غرب الخليل، وباشرت عملية الهدم بذريعة البناء من دون ترخيص.

جرافات الاحتلال تشرع بهدم منزل قيد الإنشاء في قرية سوبا غرب مدينة دورا جنوب الخليل. pic.twitter.com/jctCGDlhyW — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 12, 2025

ذبيحة وقربان

وفي القدس المحتلة، اقتحمت مجموعة من المستوطنين المسجد الأقصى من "باب الغوانمة"، وأدخلت ذبيحة لتقديمها قربانا داخل المسجد.

وقالت مصادر للجزيرة إن مجموعة من المستوطنين اشتبكت مع حراس الأقصى، في حين اقتحم مستوطن آخر الساحات وأخفى القربان في كيس.

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وسادت حالة من التوتر داخل المسجد، قبل أن يُخرِج حراس الأقصى المستوطنين.

#شاهد | المقدسي سعيد يتصدّى لـ9 مستوطنين حاولوا اقتحام المسجد الأقصى عبر باب الغوانمة بالقوة لتقديم قربان الفصح ذبح ماعز داخل الأقصى اليوم pic.twitter.com/w5CRG2FOjm — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 12, 2025

في غضون ذلك، قامت وزارة التراث الإسرائيلية صباح اليوم بحفريات في الموقع الأثري ببلدة سبسطية، شمال نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين، وموظفين من وزارة التراث، ومجلس المستوطنات، اقتحموا تحت حماية قوات الاحتلال الموقع الأثري في البلدة، وباشروا أعمال تنقيب وحفريات، بهدف السيطرة عليه ومصادرته.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس المحتلة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 962 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 17 ألف فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية.