لأول مرة.. مستوطنون يُدخلون قربانا حيوانيا للأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى صباح اليوم الاثنين إحياء لما يسمى "عيد الفصح اليهودي الصغير"، في حين تمكن مستوطن من إدخال قربان حيواني خلال اقتحامه المسجد.

وأظهر مقطع فيديو مصور إدخال مستوطن قربانا حيوانيا في كيس بلاستيكي عبر باب الغوانمة (أحد أبواب المسجد الأقصى)، في محاولة لذبحه، قبل أن تتمكن الشرطة من إخراجه من المسجد.

وتعد هذه هي الحادثة الأولى من نوعها التي يتمكن فيها مستوطن من إدخال قربان داخل الأقصى، وسط دعوات متكررة من جمعيات استيطانية لإدخال القرابين إلى الأقصى وذبحها داخله بزعم أنه مكان "الهيكل" المزعوم.

في حادثة هي الأولى من نوعها.. أظهر مقطع فيديو تمكّن أحد المستوطنين من إدخال قربان حيواني خلال اقتحامه للمسجد الأقصى صباح اليوم الاثنين، في محاولة لذبحه داخل المسجد، إحياء لما يسمى "عيد الفصح الصغير/الثاني". pic.twitter.com/aY2HD7qUWH — الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) May 12, 2025

وأدانت محافظ القدس تلك المحاولة، واعتبرتها تطورا خطيرا وانتهاكا صارخا لقدسية المسجد.

وقالت المحافظة في بيان لها عبر حسابها على فيسبوك "نحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، ونحذّر من تداعيات لا تحمد عقباها إذا استمرت هذه الانتهاكات".

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ودعت المحافظة الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وجاد لحماية المسجد الأقصى ووقف الاعتداءات المتكررة ومحاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني.

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الاثنين، إحياء لما يسمى "عيد الفصح اليهودي الصغير"، بحماية شرطة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل منع المصلين من دخول المسجد خلال فترة الاقتحامات الصباحية. pic.twitter.com/P7n2D19gs7 — الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) May 12, 2025

واقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى عبر مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته بحماية شرطة وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل منع المصلين من دخول المسجد خلال فترة الاقتحامات الصباحية.