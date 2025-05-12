القدس
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لأول مرة.. مستوطنون يُدخلون قربانا حيوانيا للأقصى

إدخال مستوطن قربانا إلى الأقصى
مستوطن يتمكن من إدخال قربان حيواني خلال اقتحامه للمسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)
12/5/2025-|آخر تحديث: 13:57 (توقيت مكة)

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى صباح اليوم الاثنين إحياء لما يسمى "عيد الفصح اليهودي الصغير"، في حين تمكن مستوطن من إدخال قربان حيواني خلال اقتحامه المسجد.

وأظهر مقطع فيديو مصور إدخال مستوطن قربانا حيوانيا في كيس بلاستيكي عبر باب الغوانمة (أحد أبواب المسجد الأقصى)، في محاولة لذبحه، قبل أن تتمكن الشرطة من إخراجه من المسجد.

وتعد هذه هي الحادثة الأولى من نوعها التي يتمكن فيها مستوطن من إدخال قربان داخل الأقصى، وسط دعوات متكررة من جمعيات استيطانية لإدخال القرابين إلى الأقصى وذبحها داخله بزعم أنه مكان "الهيكل" المزعوم.

وأدانت محافظ القدس تلك المحاولة، واعتبرتها تطورا خطيرا وانتهاكا صارخا لقدسية المسجد.

وقالت المحافظة في بيان لها عبر حسابها على فيسبوك "نحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، ونحذّر من تداعيات لا تحمد عقباها إذا استمرت هذه الانتهاكات".

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ودعت المحافظة الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وجاد لحماية المسجد الأقصى ووقف الاعتداءات المتكررة ومحاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني.

واقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى عبر مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته بحماية شرطة وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل منع المصلين من دخول المسجد خلال فترة الاقتحامات الصباحية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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