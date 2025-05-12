أوكرانيا تعلن تعرضها لهجمات روسية وأوروبا تمهد لعقوبات على موسكو

أعلنت أوكرانيا تعرضها لهجوم من 108 طائرات مسيرة الليلة الماضية أطلقتها روسيا، استهدفت قطار شحن مدنيا، وذلك بعد تضامن زعماء أوروبيين مع كييف والتمهيد لإصدار عقوبات جديدة على موسكو.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية عبر تطبيق تليغرام أن دفاعاتها الجوية دمرت 55 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا ابتداء من الساعة 11 مساء أمس الأحد (20:00 بتوقيت غرينتش).

وأضافت أن الهجوم "شمل أيضا 30 نموذج محاكاة لطائرات مسيرة، التي فُقد أثرها دون أن تصيب أي شيء. وأُسقطت طائرات مسيرة في شرق وشمال وجنوب ووسط أوكرانيا".

وقالت السكك الحديدية الأوكرانية إن سائق قطار بضائع مدنيا أصيب في هجوم بطائرات مسيرة استهدف بنية تحتية للسكك الحديدية في منطقة دونيتسك بشرق البلاد.‭‭‭‭ ‬‬‬‬

وذكرت الشركة على تليغرام "يتم تجاهل مقترحات الهدنة، وتستمر الهجمات المعادية على البنية التحتية للسكك الحديدية".

اجتماع أوروبي

ويأتي هذا الإعلان قبل انطلاق اجتماع وزراء أوروبيين تستضيفهم بريطانيا لإجراء محادثات "حاسمة" حول "صد العدوان الروسي"، وذلك بعد يومين من مطالبة حلفاء أوكرانيا موسكو بقبول وقف إطلاق النار.

وسينضم ممثلون من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي إلى وزير الخارجية ديفيد لامي في لندن لحضور اجتماع لما يسمى بمجموعة "فايمار+".

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ومن المتوقع أن يُعلن في الاجتماع عن عقوبات إضافية تستهدف داعمي الغزو الروسي، وهو الاجتماع السادس لمجموعة "فايمار+" والأول الذي تستضيفه المملكة المتحدة.

وتأسس هذا التحالف في فبراير/شباط الماضي ردا على تحول السياسة الأميركية تجاه الحرب بين أوكرانيا وروسيا، والأمن الأوروبي بشكل عام في عهد الرئيس دونالد ترامب.

ويأتي الاجتماع في أعقاب زيارة قادة فرنسا وألمانيا وبولندا والمملكة المتحدة إلى كييف أول أمس السبت، حيث دعوا روسيا إلى الموافقة على وقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يوما، لإتاحة المجال لإجراء محادثات سلام، وهو اقتراح قالوا إنه يحظى بدعم الولايات المتحدة.

اقتراح بوتين

واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأحد إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول في 15 مايو/أيار الجاري، لكنه لم يستجب للدعوة الأوروبية لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما.

من جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه مستعد للقاء بوتين في تركيا، لكنه لم يُصرّح بما إذا كان سيحضر إذا رفضت روسيا الاقتراح الأوروبي.

ووصف المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في تصريحات بثها التلفزيون الروسي الرسمي يوم الأحد، اقتراح بوتين بأنه "خطير للغاية"، ويهدف إلى القضاء على "الأسباب الجذرية للصراع"، وقال إنه "يؤكد وجود نية حقيقية لإيجاد حل سلمي".

ومن دون أن يشير مباشرةً إلى اقتراح موسكو، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ساعات من تصريحات بوتين أمس الأحد إنه "يوم عظيم مُحتمل لروسيا وأوكرانيا".

وكتب ترامب "فكروا في مئات الآلاف من الأرواح التي ستُنقذ مع انتهاء "حمام الدم" هذا الذي لا ينتهي، آمل أن ينتهي.. سأواصل العمل مع الجانبين لضمان حدوث ذلك". ا

وذكر ترامب أن بلاده "تريد التركيز، بدلا من ذلك، على إعادة الإعمار والتجارة. أسبوع حافل قادم".

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وفي منشور آخر أمس، قال الرئيس الأميركي إن على أوكرانيا "قبول عرض بوتين بالاجتماع يوم الخميس في تركيا للتفاوض على إنهاء محتمل للخط الأزرق".