25 شهيدا بغارات على غزة والأمراض تودي بحياة عدد كبير من السكان

استشهد 25 فلسطينيا اليوم الأحد بفعل الغارات الإسرائيلية التي استهدفت خياما تؤوي نازحين ومنازل في أنحاء مختلفة من قطاع غزة، في حين أفادت وزارة الصحة بوفاة عدد من الأشخاص نتيجة انتشار الأمراض وعدم توفر الدواء.

وفي أحدث الغارات الإسرائيلية، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة مواطنين في منطقة البصة غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

واستشهد شاب فلسطيني في قصف مسيرة إسرائيلية لمنزل في منطقة حكر الجامع شرق مدينة دير البلح، كما استشهد فلسطيني آخر متأثرا بجراح أصيب بها في قصف سابق.

أما في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فقد استشهد فلسطيني ونجله في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في محيط أبراج طيبة غربي المدينة.

كما استشهد 10 فلسطينيين، بينهم 5 أطفال، وأصيب آخرون جراء قصف مسيرة إسرائيلية خياما تؤوي نازحين غربي خان يونس، وقال مراسل الجزيرة إن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية في حي الأمل غربي خان يونس.

وشهدت المناطق الشرقية من مدينة خان يونس قصفا مدفعيا وإطلاق نار مكثفا من الآليات الإسرائيلية تركزت على بلدة عبسان الكبيرة شرقا.

اللحظات الأولى بعد قصف الاحتلال مركبة في حي الأمل، غرب خانيونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين. pic.twitter.com/z1x7V0e62B — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 11, 2025

شمال القطاع

وفي مدينة غزة والشمال، استشهد طفل وأصيب آخر بجراح خطيرة في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف تجمعا مدنيا في عزبة عبد ربه شرقي مخيم جباليا شمال القطاع.

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وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين بينهم أطفال بقصف إسرائيلي استهدف مواطنين في حي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة.

وأضاف المراسل أن مواطنين آخرين استشهدا في قصف مدفعي إسرائيلي لمنزل في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وواصل الجيش الإسرائيلي نسف المباني السكنية في الأحياء الشرقية وسط غارات جوية وقصف مدفعي متواصل على حي التفاح.

نقص الأدوية وسوء التغذية

ومن جانب آخر، أفادت وزارة الصحة في غزة بوفاة عدد كبير من الأشخاص -بينهم أطفال- بسبب أمراض لا توجد لها أدوية في القطاع.

والاثنين الماضي سجلت وزارة الصحة بقطاع غزة وفاة 57 طفلا نتيجة سوء التغذية والمضاعفات الصحية، في ظل النقص الحاد في الحليب العلاجي، وخاصة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتأتي هذه الأزمة الإنسانية في ظل نزوح أكثر من 90% من فلسطينيي القطاع من منازلهم، بعضهم مر بهذه التجربة لأكثر من مرة، حيث يعيشون في ملاجئ مكتظة أو في العراء دون مأوى، مما زاد من تفشي الأمراض والأوبئة.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، منعت إسرائيل دخول كافة المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية إلى قطاع غزة، الذي يعتمد سكانه البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة بشكل كامل عليها.

وترتكب إسرائيل بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت أكثر من 172 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.