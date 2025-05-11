نتنياهو يعلن استعادة رفات جندي في "عملية خاصة" بسوريا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد أن إسرائيل تمكنت عبر "عملية خاصة" من استعادة رفات جندي قتل في لبنان خلال اجتياح العام 1982، لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن تلك العملية.

وقال مكتب نتنياهو في بيان له "في عملية خاصة من قبل جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) والجيش الإسرائيلي، أعدنا إلى الوطن رفات تسفيكا فيلدمان الذي سقط في معركة السلطان يعقوب في يونيو/حزيران عام 1982″، في إشارة الى بلدة في منطقة البقاع بشرق لبنان شهدت قتالا مع القوات السورية إبان الاجتياح الإسرائيلي.

وأفاد الجيش الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) في بيان مشترك بأنه "في عملية خاصة بقيادة الجيش الإسرائيلي والموساد، تم العثور على جثمان الرقيب أول تسفيكا فيلدمان في العمق السوري وأُعيد إلى إسرائيل".

في حين قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الإدارة السورية الجديدة لم تشارك بأي شكل من الأشكال في استعادة رفات الجندي فيلدمان دون مزيد من التفاصيل.

في السياق قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن إعادة جثة تسفي فبلدمان بمثابة إغلاق دائرة مهمة، وأكد ضرورة التحرك العاجل من أجل إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة وألا تنتظر الحكومة 42 عاما لإعادتهم.

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وكان فيلدمان برتبة رقيب أول، سقط في معركة السلطان يعقوب في يونيو/حزيران 1982 خلال حرب لبنان الأولى، وفق البيان.

ومعركة السلطان يعقوب هي معركة وقعت بين قوات سورية وإسرائيلية في اليوم السادس من الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان.

وفي نهاية المعركة، قُتل 20 جنديا إسرائيليا، وأصيب العشرات، وفُقد 6 آخرون. ولا يزال مصير بعضهم مجهولا حتى يومنا هذا، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.