ناشطون سودانيون يتهمون الدعم السريع بقتل 14 مدنيا بالفاشر

اتهم ناشطون سودانيون في مدينة الفاشر غرب البلاد، قوات الدعم السريع بقتل 14 مدنيا، منهم أسرة كاملة، في قصف مدفعي عنيف استهدف معسكر أبوشوك للنازحين وعددا من أحياء المدينة.

بينما لم تعقب قوات الدعم السريع على هذا الاتهام حتى الآن، إلا أنها عادة ما تؤكد حرصها على "عدم إيذاء المدنيين" خلال عملياتها العسكرية.

وقالت غرفة طوارئ معسكر أبوشوك للنازحين، في بيان، إن "14 مدنيا استشهدوا، منهم أسرة كاملة مكونة من 10 أفراد بسبب القصف المدفعي العنيف الذي نفذته مليشيا الدعم السريع يوم الجمعة، على المعسكر، وأحياء مدينة الفاشر".

كما ذكرت الغرفة، أن القصف أدى إلى إصابة آخرين، نُقلوا إلى المستشفى للعلاج.

و"غرفة طوارئ معسكر أبوشوك"؛ لجنة أهلية تطوعية تعمل داخل المعسكر، وتُعنى بتوثيق الأوضاع الإنسانية المتدهورة داخل المعسكر، وتقديم الدعم والإغاثة للنازحين، والتنسيق مع المنظمات الإنسانية والإعلامية لنقل معاناة السكان.

ويعد معسكر أبوشوك أحد أكبر مخيمات النازحين في إقليم دارفور، ويقع تحديدا شمال الفاشر.

وتدير المخيم بشكل غير مباشر منظمات إنسانية بالتنسيق مع سلطات محلية، ويمثل نقطة محورية في عمليات الإغاثة في الإقليم.

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والسبت، أعلنت شبكة أطباء السودان، مقتل 21 شخصًا وإصابة 47، جراء استهداف طائرة مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع سجن مدينة الأُبَيِّض، عاصمة ولاية شمال كردفان (جنوب)، بينما اعتبرت الحكومة السودانية ذلك "جريمة حرب مكتملة الأركان".

ومنذ فترة، تتهم السلطات السودانية قوات الدعم السريع بشن هجمات بطائرات مسيّرة على منشآت مدنية، منها محطات كهرباء وبنية تحتية بمدن البلاد الشمالية، مثل مروي ودنقلا والدبة وعطبرة، دون تعليق من الأخيرة.

ويخوض الجيش السوداني والدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.