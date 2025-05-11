مغردون: هل أثبت صراع باكستان والهند تفوق السلاح الصيني على الأميركي؟

شهدت منصات التواصل الاجتماعي العربية تفاعلات واسعة بشأن الاقتتال المندلع بين الهند وباكستان، والذي استمر 4 أيام، قبل أن تتدخل واشنطن وتعلن الجارتان النوويتان وقف إطلاق النار أمس السبت.

هذه التطورات دفعت مغردين إلى تحليل الأسباب التي دفعت واشنطن للتدخل السريع كوسيط بين الطرفين.

التدخل الأميركي السريع

ووفقا لتقرير قناة "سي إن إن" الأميركية نقلا عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإن واشنطن تلقت معلومات استخبارية حساسة وخطيرة اعتُبرت حاسمة في دفع جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي إلى التواصل مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، حيث طلب منه التحرك سريعا نحو التواصل مع باكستان وتهدئة الأوضاع لإنهاء الحرب فورا.

المعلومات الاستخبارانية التي تلقتها امريكا ان باكستان استعدعت اعلا هيئة نووية للاجتماع وهذا جعل الغرب يعتقد ان الاجتماع سيكون لاستخدام السلاح النووي

يعني مجرد التلويح بالنووي جعل العالم يتحرك لايقاف الحرب — درب الاحرار 30K 📢 (@durab2al6ahrar) May 11, 2025

هذا التدخل السريع من الإدارة الأميركية أثار العديد من التساؤلات بين جمهور منصات التواصل، وتساءل مغردون: ما السبب وراء التدخل الأميركي والغربي السريع لوقف الحرب بين الهند وباكستان؟

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وأضاف آخرون متسائلين: هل يمكن أن يكون السلاح الصيني الذي استخدمته باكستان في المعركة هو السبب في الوساطة الأميركية العاجلة؟

وأشار متابعون إلى أن باكستان استطاعت تغيير العديد من المعادلات قبل وقف إطلاق النار، ففي بداية المواجهات استخدمت الهند طائرات فرنسية وأميركية وإسرائيلية تعد من أحدث الطائرات في العالم.

ما حدث بين باكستان والهند لم يكن معركة محدودة

بل لحظة حاسمة رسمت شكل جديد للتوازن العسكري العالمي

رفعت الصين على قمة سباق السلاح العالمي

وغيّرت شكل الشرق الأوسط

دخول الصين في معادلة المنطقة يعني نهاية التفوق الإسرائيلي الأمريكي

هل حلفاء واشنطن بدأوووا يراجعون خياراتهم الدفاعية؟ — GE🟠RGES 🧡 Z ✝️🇱🇧 FPM (@Georges70927158) May 10, 2025

بالمقابل، باغتتها باكستان بإسقاط 5 طائرات حديثة دفعة واحدة، مستخدمة تقنيات عسكرية محلية وصينية وتركية.

والأمر الأكثر إثارة -بحسب المتابعين- أن باكستان تمكنت من التصدي للصواريخ التي أُطلقت من الهند، ثم الرد بقصف مواقع عسكرية حساسة هندية.

هذه القدرة العسكرية أدت إلى رسالة واضحة في إطار الحرب الباردة عالميا: التقنيات العسكرية الصينية والتركية باتت تتجاوز تلك الغربية وحتى الروسية.

السلاح الصيني والتركي أثبت فعاليته المذهلة في ساحات القتال، وآخرها على حدود باكستان والهند، مما دق ناقوس الخطر في المعسكر الغربي ،

على العرب أن يمدّوا جسور التعاون العسكري مع أنقرة وبكين سرًا وعلنًا، فالعالم يتغيّر وموازين الردع تتبدل . — ابراهيم الجاسم (@AbrheemAljasem) May 11, 2025

أصداء السلاح الصيني والتركي

ولفت ناشطون إلى أن فعالية السلاح الصيني والتركي مذهلة كما ظهر مؤخرا على حدود الهند وباكستان، مما أثار قلقا كبيرا في المعسكر الغربي.

وشدد البعض على أن الدول العربية بحاجة إلى تعزيز التعاون العسكري مع بكين وأنقرة، سواء في العلن أو سرا، قائلين إن موازين القوة العالمية تتغير، وإن العالم أمام مرحلة جديدة.

لو إستمرت الحرب سيظهر التفوق في السلاح الصيني وتذهب هيبة السلاح الأمريكي لقد أظهرت باكستان تفوقا كبيرا ومدهش كله بفضل السلاح الصيني وهذا سيضر أمريكا رغم أن الأمور كانت تسير إلى الخطر بسلاح صيني أخطر من النووي هددت باكستان بإستخدامه فتراجعت طموحات أمريكا والهند — Abdelhamid Gaza (@HamidMadrid09) May 11, 2025

ورأى آخرون أن ما حدث بين إسلام آباد ونيودلهي لم يكن مجرد معركة محدودة، بل لحظة حاسمة أعادت رسم التوازن العسكري العالمي، ولكن هذه المواجهة رفعت الصين إلى قمة سباق التسلح العالمي، وأحدثت تغييرات جذرية في الشرق الأوسط.

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وتساءل مغردون بعد هذه المعركة: هل دخول الصين في معادلة المنطقة يعني نهاية التفوق الإسرائيلي والأميركي؟ وهل بدأ حلفاء واشنطن بمراجعة خياراتهم الدفاعية؟