فريق بحث قطري أميركي سوري يعثر على رفات 3 أشخاص بريف حلب

أفاد مصدر رسمي سوري للجزيرة أن فريق بحث قطريا عثر برفقة فريق أميركي والأمن العام السوري على رفات 3 أشخاص في ريف حلب، مشيرا إلى أنه يعتقد أن من بين الأشخاص الذين عثر على رفاتهم الصحفي الأميركي أوستن تايس.

وقال المصدر ذاته إن عنصرا سابقا في تنظيم الدولة الإسلامية أرشد فرق البحث إلى موقع دفن الجثث التي تم العثور عليها، مشيرا إلى أنه تم نقل الرفات إلى الولايات المتحدة لإجراء فحص الحمض النووي لتحديد هوياتها.

وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات شاسعة من سوريا والعراق بين عامي 2014 و2017.

وبدأت المهمة القطرية في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيارة الدوحة والسعودية والإمارات هذا الأسبوع.

وقال المصدر السوري إن البعثة ركزت في البداية على البحث عن رفات عامل الإغاثة بيتر كاسيغ الذي قطع تنظيم الدولة الإسلامية رأسه في دابق شمال سوريا عام 2014. وقال المصدر الثاني إن رفات كاسيغ من بين الذي يأملون العثور عليه.

وكان الصحفيان الأميركيان جيمس فولي وستيفن سوتلوف من بين الرهائن الغربيين الآخرين الذين قتلهم تنظيم الدولة الإسلامية، وتأكدت وفاتهما عام 2014.

كما قُتلت عاملة الإغاثة الأميركية كايلا مولر في الأسر لدى تنظيم الدولة الإسلامية.