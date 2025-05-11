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غزة تُعلن رسميا "منطقة مجاعة" جراء الحصار الإسرائيلي

A girl reacts, as Palestinians wait to receive food cooked by a charity kitchen, in Beit Lahia, northern Gaza Strip, May 8, 2025. REUTERS/Mahmoud Issa
غزة تعيش في ظل حصار خانق تفرضه إسرائيل منذ أكثر من شهرين (رويترز)
11/5/2025

تعيش غزة هذه الأيام واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها، حيث بات الجوع مشهدا يوميا مألوفا في الشوارع ومراكز الإيواء، وسط حصار خانق تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من شهرين، ومنع تام لدخول المساعدات الغذائية والدوائية، مما فاقم حالة الانهيار المعيشي الشامل.

Palestinians struggle to obtain donated food at a community kitchen in Khan Younis, in the southern Gaza Strip, Friday, May 9, 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
المساعدات الإنسانية توقفت بشكل كامل بعد إغلاق المعابر، مما زاد من تفاقم الأوضاع (أسوشيتد برس)

وبينما أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى رسميا غزة "منطقة مجاعة"، تستمر التحذيرات الدولية من انهيار العمل الإنساني في القطاع، في ظل مواصلة إسرائيل إغلاق المعابر ومنع دخول شاحنات المساعدات.

Palestinians queue for a portion of hot food distributed by a charity kitchen at the Nuseirat refugee camp in the central Gaza Strip on May 5, 2025.
غزة تعيش انهيارا إنسانيا شاملا (الفرنسية)

وتجاوزت أسعار السلع الأساسية حدود المعقول، في ظل ندرة حادة في المواد الغذائية، إذ ارتفع سعر كيلو الدقيق إلى 9.45 دولارات، في حين يُباع كيس الطحين زنة 50 كيلوغراما بنحو 400 دولار، وهو ما يعادل دخل شهر كامل لعائلة متوسطة.

Palestinians struggle to obtain donated food at a community kitchen in Khan Younis, in the southern Gaza Strip, Friday, May 9, 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
الأسعار في القطاع وصلت إلى مستويات خيالية بسبب نقص السلع الأساسية (أسوشيتد برس)

وتحوّل مشهد الطوابير الطويلة أمام نقاط توزيع الغذاء إلى روتين يومي يعكس حجم المعاناة التي يعيشها السكان، وسط بكاء الأطفال، وصراخ الأمهات، وتدافع الرجال في محاولة يائسة غالبا.

Palestinian children wait to get donated food at a community kitchen in Khan Younis, in the southern Gaza Strip, Friday, May 9, 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
الأطفال يعانون من الجوع ويفترشون الأرض بحثا عن فتات الطعام (أسوشيتد برس)

وباتت بعض العائلات تعتمد على خلط كميات قليلة من الدقيق -رغم فساده- مع ما تبقى من الأرز أو المعكرونة، لتوفير وجبة تسد رمق الأطفال وتمنعهم من النوم جوعى، في حين أصبحت أكياس الطحين، رغم سوء حالتها، تُعامل ككنز لا يُفرّط فيه.

Ward Nar, left, reacts as she speaks with the photographer after returning empty-handed from attempting to receive donated food for her family, including her husband Mohammed Zaharna (center right) and their children, Sally (right) and Raed, at a community kitchen in Khan Younis, in the southern Gaza Strip, Friday, May 9, 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
الفقراء أصبحوا يقتاتون على بقايا الطعام أو يضطرون للمقايضة للحصول على لقمة عيش (أسوشيتد برس)

وتزامنا مع توقف أغلب المطابخ الخيرية عن العمل لنفاد الإمدادات والوقود، أعلنت منظمة "المطبخ المركزي العالمي" أنها لم تعد قادرة على طهي وجبات جديدة أو خبز الخبز، في ظل إغلاق المعابر واستمرار الحصار الإسرائيلي.

TOPSHOT - Palestinian children stand over empty containers at a food distribution centre in the Nuseirat camp for refugees, in the central Gaza Strip, on April 30, 2025.
المنظمات الإنسانية تحذر من كارثة إنسانية بسبب نقص الغذاء والدواء (الفرنسية)

وفي غضون ذلك، تشهد الأسواق شللا شبه تام في الحركة، مع اختفاء البضائع، وعجز معظم السكان عن الشراء.

A Palestinian boy gestures as he waits for a portion of hot food distributed by a charity kitchen at the Nuseirat refugee camp in the central Gaza Strip on May 5, 2025.
الحياة في غزة أصبحت معركة يومية للبقاء على قيد الحياة (الفرنسية)

وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة باتوا يعتمدون اعتمادا كليا على المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي منذ أكثر من 19 شهرا، الذي حوّل معظم السكان إلى فقراء ومشردين.

Palestinians inspect the site of an Israeli strike on an UNRWA school sheltering displaced people, in the Bureij camp in the central Gaza Strip, May 7, 2025. REUTERS/Ramadan Abed
الشوارع في غزة مليئة بالناس الذين يتزاحمون للحصول على مأوى (رويترز)

ونزح أكثر من 90% من الأهالي من منازلهم، بعضهم عدة مرات، ويعيشون الآن في ظروف قاسية داخل ملاجئ مكتظة أو في العراء.

FILE PHOTO: A woman cooks as she shelters in an UNRWA-affiliated school in Jabalia refugee camp, in the northern Gaza Strip, May 8, 2025. REUTERS/Mahmoud Issa/File Photo
إسرائيل تواصل استخدام الحصار والتجويع كأداة لإخضاع الفلسطينيين (رويترز)

وتزامنا مع هذا الانهيار الإنساني الشامل، باتت الحياة في غزة أقرب ما تكون إلى معركة يومية للبقاء، لا يسلم منها طفل أو شيخ.

Palestinian children wait near a charity kitchen distributing portions of cooked food at the Nuseirat refugee camp in the central Gaza Strip on May 5, 2025.
الأطفال في غزة هم الأكثر تضررا من الحصار المفروض، حيث يعاني عديد منهم من سوء التغذية الحاد (الفرنسية)

ويغيب التحرك الدولي بشكل كامل في مواجهة سياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل كأداة حرب.

Palestinians struggle to obtain donated food at a community kitchen in Khan Younis, in the southern Gaza Strip, Friday, May 9, 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
الحالة النفسية للأطفال قد تدهورت بشكل كبير بسبب الظروف القاسية (أسوشيتد برس)

وتستمر سلطات الاحتلال بمنع دخول المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية، متجاهلة التحذيرات الأممية التي تصف هذه الإجراءات بانتهاك صارخ للقانون الدولي.

A Palestinian girl struggles to obtain donated food at a community kitchen in Khan Younis, in the southern Gaza Strip, Friday, May 9, 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
المجتمع الدولي يتجاهل هذه المأساة رغم تحذيرات منظمات حقوق الإنسان (أسوشيتد برس)

وتقف القوى الكبرى مكتوفة الأيدي أمام مجاعة أهالي غزة المحاصرة، حيث تُستباح أبسط حقوق الإنسان في الغذاء والدواء، وتظل الحياة في القطاع عبارة عن صراع مستمر ضد الجوع والموت.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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