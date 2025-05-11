هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقارير عن واقعة قبالة ميناء بالإمارات

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأحد إنها تلقت تقارير عن واقعة على بعد 80 ميلا بحريا قبالة ميناء "جبل علي" في الإمارات.

وأضافت الهيئة أن سفينة في المنطقة أبلغت عن اصطدام قارب صغير بها، وشوهد وهو يحاول الاصطدام بسفن أخرى في المنطقة.

وقالت الهيئة إن طاقم القارب الصغير نُقل بسلام إلى قارب آخر، مشيرة إلى أن السفينة التجارية بقيت في موقع الحادث بعضَ الوقت قبل أن تتوجه إلى ميناء التوقف التالي.

وأوضحت الهيئة أن السفينة تلقت لاحقًا رسائل عبر ترددات عالية جدًا من جهة تدّعي أنها السلطات المحلية تطلب منها التوقف وتمكين ممثليها من الصعود إلى السفينة.

وأكدت هيئة النقل البحري البريطاني أن جميع أفراد الطاقم بخير وبصحة جيدة. ونصحت السفن بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.