قيادي بحماس يكشف عن مفاوضات متقدمة ومباشرة مع واشنطن بشأن غزة

قال قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للجزيرة إن مفاوضات متقدمة ومباشرة تجري حاليا بين الحركة والإدارة الأميركية حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكشف القيادي في حماس للجزيرة، أن المفاوضات مع الإدارة الأميركية جارية منذ أيام، وتبحث إدخال المساعدات ووقف الحرب المستمرة على القطاع منذ أكثر من عام ونصف.

ومن جهته، قال مسؤول فلسطيني كبير مطلع لرويترز اليوم الأحد إن حركة حماس تجري محادثات مع الإدارة الأميركية بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وفي السياق نقل مع أكسيوس عن مصدر مطلع، أن المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف يتباحث مع إسرائيل وقطر ومصر وعبرهم مع حماس بشأن إطلاق المحتجزين وسلام أوسع نطاقا.

في غضون ذلك أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد مساء اليوم الأحد اجتماعا مصغرا بشأن غزة، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار مسؤولي المؤسسة الأمنية، لمناقشة صفقة التبادل أو العودة إلى القتال في غزة.

من جهتها، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية سينعقد اليوم في السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، قبيل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط، وفي ظل الجهود المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

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ضغوط أميركية

وفي وقت سابق، عبر ويتكوف عن أمله في أن يكون هناك تقدم في الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة "قبل أو أثناء زيارة الرئيس دونالد ترامب" للمنطقة.

كما نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قبل أيام، عن مصدر مطلع قوله إن الإدارة الأميركية تمارس ضغوطا كبيرة على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس، وذلك تزامنا مع الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة منتصف مايو/أيار الجاري.

وأضاف المصدر أن الإدارة الأميركية ترى في هذا الأمر أهمية بالغة، وأنها أبلغت تل أبيب أنه إذا لم تتقدم نحو اتفاق فستجد نفسها وحدها.

وعلى صعيد آخر، ذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف اجتمع مؤخرا مع عائلات الأسرى الإسرائيليين وأخبرها أن الضغط العسكري يعرّض حياة أبنائها للخطر.

وأضافت أن ويتكوف أكد للعائلات أن إسرائيل ستدفع الثمن الأكبر إذا استمر الأسرى في دفع ثمن عدم وقف الحرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن انتقادات ويتكوف للحكومة الإسرائيلية جرى تسريبها بأمر شخصي منه.

يأتي ذلك بعد تقارير إعلامية إسرائيلية أفادت بأن ترامب قرر قطع الاتصالات مع نتنياهو على خلفية شكوك بأن الأخير يحاول التلاعب به.

وذكر مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي ياني كوزين أن المحيطين بالرئيس الأميركي أخبروه أن نتنياهو يتلاعب به، مما دفعه إلى قطع الاتصال معه، مضيفا أن ذلك قد يتغير لاحقا "لكن هذا هو الوضع حاليا"، على حد قوله.

كما نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر مقربة من ترامب قوله إنه يشعر بـ"خيبة أمل" من نتنياهو، ويعتزم التحرك واتخاذ "خطوات" في الشرق الأوسط "بدون انتظاره".