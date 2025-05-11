إسرائيل تشن هجوما على موانئ اليمن

قالت القناة 13 الإسرائيلية إن سلاح الجو بدأ هجوما على موانئ الحوثيين في اليمن، بعدما أصدر تحذيرات لليمنيين بإخلاء 3 موانئ هي رأس عيسى والحديدة والصليف.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قال إن الجيش أصدر اليوم الأحد تحذيرات بضرورة إخلاء ثلاثة موانئ يمنية، مشيرا إلى أن جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية تستخدم هذه الموانئ.

وقالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله إن "طائرات العدو الصهيوني تشن سلسلة غارات على محافظة الحديدة غربي اليمن".

توسيع الهجمات

وكان مسؤول أمني إسرائيلي كشف لصحيفة يديعوت أحرونوت يوم الجمعة أن إسرائيل تعتزم توسيع هجماتها باليمن، كما تدرس توجيه ضربات ضد أهداف إيرانية ردا على الصواريخ اليمنية.

وأكد المسؤول الأمني أن إسرائيل ستواصل ضرب الحوثيين دون أي قيود، مشيرا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار مع الأميركيين غير ملزم بالنسبة إليهم.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أن قرار الولايات المتحدة وقف هجماتها على الحوثيين سيدفع إسرائيل لتكثيف هجماتها ضدهم وضرب أهداف جديدة تابعة لهم.

وأضافت أن من بين الأهداف التي حددتها إسرائيل باليمن ضرب أكبر عدد ممكن من منصات إطلاق الصواريخ ومرافق البنية التحتية وتدمير باقي الموانئ بالكامل.