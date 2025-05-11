الرئيس الأوكراني: سألتقي بوتين الخميس المقبل في تركيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه سيلتقي نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس المقبل في تركيا، في ما قد يمثل منعطفا كبيرا في الأزمة الأوكرانية.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال زيلينسكي إن بلاده مستعدة لعقد مفاوضات مباشرة مع روسيا. وقال زيلينسكي عبر منصة إكس "بدأ الروس أخيرا يفكرون في إنهاء الحرب، وهذه علامة إيجابية.. لا طائل من استمرار القتل ولو ليوم واحد".

وأكد أن كييف "جاهزة لعقد اجتماع مباشر" فور التزام موسكو بوقف شامل لإطلاق النار اعتبارا من الاثنين الموافق 12 مايو/أيار الجاري.

وردا على ذلك، قالت الخارجية الروسية إن تصريحات زيلينسكي (الأولى) تظهر أن كييف لم تقرأ جيدا بيان بوتين بشأن مقترح المفاوضات، مشددة على أن الرئيس الروسي أكد ضرورة التفاوض بشأن الأسباب الجذرية للصراع، ثم الحديث عن الهدنة.

بوتين مستعد لمحادثات مباشرة

وكان بوتين أعلن استعداد موسكو لبدء محادثات مباشرة "دون شروط مسبقة" مع كييف، مقترحا أن تُعقد في إسطنبول الخميس المقبل.

وخلال مؤتمر صحفي، قال بوتين إن روسيا لا تمانع مناقشة وقف إطلاق النار ضمن المحادثات، لكنه شدد على ضرورة تناول "الأسباب الجذرية للنزاع من منظور تاريخي"، في إشارة إلى رفض موسكو انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

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وجاء تصريح زيلينسكي بعد وقت قصير من تصريح للرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد، قال فيه إنه "بدأ يشك" في إمكان توصل أوكرانيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا، وحث كييف على لقاء مسؤولين روس في تركيا الخميس المقبل للتفاوض.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي "بدأت أشك في إمكان توصل أوكرانيا إلى اتفاق مع بوتين. الرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين لا يريد اتفاقا لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا، وإنما يريد الاجتماع الخميس المقبل في تركيا للتفاوض على إنهاء محتمل لحمام الدم".