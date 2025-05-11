حفتر يلتقي بوتين ومسؤوليْن روسييْن في موسكو

التقى اللواء المتقاعد الليبي خليفة حفتر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة موسكو التي وصلها مساء الخميس الماضي، في زيارة التقى خلالها أيضا وزير الدفاع أندريه بيلوسوف وسكرتير مجلس الأمن سيرغي شويغو.

وأفادت الصفحة الرسمية للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية عبر منصة فيسبوك في منشور مساء أمس السبت بأن حفتر التقى الرئيس الروسي في مقر الكرملين بالعاصمة موسكو.

ويأتي لقاء حفتر مع بوتين -وفق المنشور- ضمن زيارته الرسمية التي بدأها الخميس الماضي إلى روسيا.

من جهته، أفاد المكتب الإعلامي في الرئاسة الروسية الكرملين في بيان اليوم الأحد بلقاء بوتين وحفتر، دون ذكر معلومات عن مضمون اللقاء، ونشر الكرملين 3 صور من اللقاء.

كما التقى حفتر أمس السبت وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف في العاصمة الروسية موسكو.

وتباحث الجانبان بشأن آخر التطورات الإقليمية، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون العسكري وتنسيق الجهود في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفق منشور للصفحة الرسمية للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية عبر منصة فيسبوك مساء أمس السبت.

وأعرب الوزير بيلوسوف عن تقديره لدور حفتر، ودعمه المستمر لاستقرار المنطقة وتعزيز الأمن الإقليمي، وفق المنشور.

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وأكد حرص بلاده على تطوير الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وكان حفتر التقى سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو أول أمس الجمعة، ثم حضر العرض العسكري الذي أقيم في الساحة الحمراء بمناسبة يوم النصر على النازية الموافق 9 مايو/أيار الجاري.

وأكد الجانبان على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وعلى أهمية استمرار التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وكان حفتر وصل روسيا الخميس الماضي بناء على دعوة رسمية من الجانب الروسي عشية احتفالات بالذكرى الـ80 لعيد النصر على النازية.

وشارك في احتفالات عيد النصر 29 زعيما من أنحاء العالم، بينهم زعيمان عربيان هما الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمصري عبد الفتاح السيسي.

وأرسلت 13 دولة قوات رمزية للمشاركة في العرض العسكري مع القوات الروسية، وفق إعلام روسي.