بوتين يعرض على أوكرانيا محادثات مباشرة في إسطنبول

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد موسكو لإجراء مفاوضات جادة ومباشرة مع كييف دون شروط مسبقة في مدينة إسطنبول التركية، الخميس المقبل.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في العاصمة موسكو إن بلاده لم ترفض أبدا الحوار مع أوكرانيا، مضيفا أن روسيا ترغب في إجراء محادثات جادة.

ولم يستبعد الرئيس الروسي إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال المفاوضات مع أوكرانيا.

كما لاقال بوتين إن موسكو لديها أمل في استعادة العلاقات مع الدول الأوروبية عاجلاً أم آجلاً".

وأشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

من جانبه، قال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الوفد قريبًا.