ابن سلمان يؤكد للشرع التزام السعودية بدعم أمن سوريا

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للرئيس السوري أحمد الشرع التزام المملكة بدعم أمن سوريا واستقرارها وتشجيع الحلول السياسية التي تحفظ وحدة سوريا واستقرارها.

جاء ذلك في اتصال هاتفي اليوم الأحد، بحثا خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك، وفق بيان لرئاسة الجمهورية السورية عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس".

وأكد محمد بن سلمان للشرع التزام السعودية "بدعم أمن سوريا واستقرارها وتشجيع الحلول السياسية التي تحفظ وحدة البلاد واستقرارها".

رئاسة الجمهورية: اتصال هاتفي بين الرئيس #أحمد_الشرع وولي العهد السعودي يؤكد دعم المملكة لوحدة #سوريا واستقرارها.#سانا pic.twitter.com/EWrtMNsVLF — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) May 11, 2025

بيان للرئاسة السورية

من جهته، أعرب الشرع عن تقديره للدعم السعودي المستمر لبلاده وأهمية دورها في تعزيز وحدة أراضي سوريا، وفق بيان الرئاسة السورية.

وجاء في البيان أن الشرع أعرب "عن شكره وتقديره للسعودية على دعمها المستمر لسوريا، مؤكدا أهمية الدور السعودي في تعزيز وحدة الأراضي السورية واستقرارها ووقوفها إلى جانب الشعب السوري في مواجهة التحديات لا سيما العدوان الإسرائيلي الأخير".

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وفي الثاني من فبراير/شباط الماضي، استقبل ولي العهد السعودي الرئيس السوري الذي زار الرياض في أول رحلة خارجية له بعد توليه رئاسة سوريا.

ورافق الشرع وقتها وفد يضم عددا من الوزراء والمسؤولين في حكومة تصريف الأعمال السورية، من بينهم وزير الخارجية أسعد الشيباني الذي زار الرياض في وقت سابق.

وكانت العاصمة السعودية وجهة أول زيارة قام بها وزير الخارجية السوري مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، كما زار نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان العاصمة السورية دمشق أواخر الشهر نفسه.