أخبار|باكستان

هل أنقذت إدارة ترامب العالم من كارثة نووية بين الهند وباكستان؟

Indian police personnel inspect an object suspected to be parts of a projectile intercepted by the Indian Army at Nahlan village on the outskirts of Jalandhar, India, Saturday, May 10, 2025. Uncredited - AP
الهند وباكستان انزلقتا في تصعيد عسكري خطير بعد هجوم كشمير (أسوشيتد برس)
11/5/2025

في تحرك مفاجئ يعكس حجم المخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة نووية، تدخلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاحتواء التصعيد العسكري غير المسبوق بين الهند وباكستان، الذي تفجّر عقب هجوم أودى بحياة 26 شخصا، معظمهم من السياح الهندوس، في إقليم كشمير المتنازع عليه.

Pakistani people flashing victory signs stand over a tank as they celebrate after the ceasefire between Pakistan and India, in Multan on May 10, 2025. Pakistan and India agreed to a full and immediate ceasefire on May 10 after days of deadly jet fighter, missile, drone and artillery attacks, the news surprisingly announced by US President Donald, who congratulated them on using "common sense". (Photo by Shahid Saeed MIRZA / AFP) (Photo by SHAHID SAEED MIRZA/AFP via Getty Images)
باكستان والهند اتفقتا على وقف إطلاق نار كامل وفوري في 10 مايو/أيار بعد أيام من الهجمات المتبادلة (الفرنسية)

وقد أشعل هجوم 22 أبريل/نيسان فتيل أزمة حادة بين الجارتين النوويتين، حيث اتهمت نيودلهي جماعة "لشكر طيبة" المدعومة من إسلام آباد بالمسؤولية عنه، قبل أن تبادر بشن غارات جوية داخل الأراضي الباكستانية استهدفت ما وصفته بـ"معسكرات إرهابية".

Locals stand on the debris of destroyed structures at the Government Health and Educational complex in Muridke about 30 kilometres from Lahore, on May 7, 2025, after Indian strikes. The death toll from Indian strikes on Pakistan has increased to eight, the country's military spokesman said on May 7, as India fired missiles at Pakistani territory and Islamabad vowed to "settle the score". (Photo by FAROOQ NAEEM / AFP)
المخاوف تصاعدت من أن النزاع الهندي الباكستاني قد يصل إلى استخدام الأسلحة النووية (الفرنسية)

وردّت باكستان بإطلاق مئات الطائرات المسيّرة في عمق الأراضي الهندية، وتحدثت تقارير عن مواجهات جوية مباشرة بين مقاتلات الطرفين.

Indian army personnel stand next to explosives, carried by a drone, after it was intercepted by the Indian air defence system, on the outskirts of Amritsar, on May 10, 2025. The Indian army on May 10 reported fresh Pakistani attacks along the border with its arch-foe as the conflict between the nuclear-armed neighbours spiralled. (Photo by Narinder NANU / AFP)
واشنطن بدأت موقفها بالحياد ورفضت التدخل في الصراع ومع تصاعد الهجمات غيرت موقفها فجأة (الفرنسية)

وفي حين كانت المنطقة على شفا مواجهة شاملة، بدا الموقف الأميركي في البداية متحفظا، إذ صرّح نائب الرئيس جي دي فانس بأن النزاع "ليس من شأن الولايات المتحدة"، مكتفيا بالدعوة إلى التهدئة.

School students participate in a mock drill trained by civil defence members to respond in case of attack in Guwahati, India, Saturday, May 10, 2025 amid rising fears of wider conflict following India's strikes in Pakistan. Anupam Nath - AP
رغم التهدئة استمرت الاشتباكات المحدودة في بعض المناطق (أسوشيتد برس)

غير أن الأوضاع تغيرت بسرعة، بعد تعرض قاعدة "نور خان" الجوية القريبة من العاصمة الباكستانية لضربات صاروخية، مما أثار مخاوف واشنطن من أن تمتد الضربات إلى منشآت نووية أو قيادات عسكرية حساسة.

Trails from an Indian air defence system are seen above Jammu during a Pakistani strike on May 9, 2025. The Indian army on May 10 reported fresh Pakistani attacks along the border with its arch-foe as the conflict between the nuclear-armed neighbours spiralled. (Photo by Rakesh BAKSHI / AFP)
الجيش الهندي أبلغ في 10 مايو/أيار عن هجمات باكستانية جديدة على طول الحدود بين الجارتين (الفرنسية)

ودفعت هذه التطورات البيت الأبيض إلى إعادة تقييم موقفه، وباشرت الإدارة الأميركية، عبر وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو، وفانس نائب الرئيس الأميركي، سلسلة اتصالات رفيعة مع قيادات البلدين.

Security personnel cordon off a road near Nur Khan military airbase after Indian strikes in Rawalpindi on May 10, 2025. Pakistan's military on May 10 said India launched another wave of missiles targeting three air bases -- including one on the outskirts of the capital -- as the conflict between the nuclear-armed neighbours spiralled toward full-blown war. (Photo by Aamir QURESHI / AFP)
أفراد الأمن الباكستاني يُغلقون طريقا قرب قاعدة نور خان الجوية العسكرية بعد غارات هندية في 10 مايو/أيار (الفرنسية)

وتحدث فانس مباشرة مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بينما أجرى روبيو اتصالا مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، إضافة إلى وزير الخارجية الهندي س. جايشانكار.

People watch a television in a restaurant as Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif addresses the nation, in Islamabad on May 7, 2025. India and Pakistan exchanged heavy artillery along their contested frontier on May 7, after New Delhi launched deadly missile strikes on its arch-rival in the worst violence between the nuclear-armed neighbours in two decades. (Photo by Aamir QURESHI / AFP)
باكستان شكرت ترامب علنا على وساطته في حين تجاهلت الهند الإشارة إلى أي دور أميركي (الفرنسية)

وبعد 4 أيام من الضربات المتبادلة التي استخدمت فيها الطائرات المسيّرة والصواريخ والمدفعية الثقيلة، أعلن الرئيس ترامب، عبر منصة "إكس"، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكدا أن الولايات المتحدة قامت بوساطة مباشرة.

URI, INDIA - MAY 8: An Indian Army convoy carrying reinforcements and supplies drives near Pakistan-administered Kashmir. Stray dogs scavenge from garbage littered across the mostly deserted town of Uri, near the Line of Control (LoC), the de facto border separating Indian-administered Kashmir from Pakistani-administered Kashmir on May 8, 2025 in Uri, west of Srinagar, India. The India-Pakistan standoff has sharply escalated following Indian missile strikes on Pakistan and Pakistani-administered Kashmir in retaliation for a deadly militant attack in Indian Kashmir, with both sides exchanging fire and reporting civilian casualties-the most severe confrontation in over two decades. The international community, including the UK and Iran, have called for restraint and urgent diplomatic dialogue amid fears of further escalation between the nuclear-armed neighbors. (Photo by Yawar Nazir/Getty Images)
الهند امتنعت عن الاعتراف بأي تدخل خارجي (غيتي)

وقد رحبت باكستان بالاتفاق وأشادت بالدور الأميركي، في حين امتنعت الهند عن الاعتراف بأي تدخل خارجي، وأصرت على أن الاتفاق جاء نتيجة مفاوضات ثنائية.

الهدنة جاءت بعد تصعيد وصفه خبراء بأنه الأخطر منذ عقود (الأوربية)

وجاء إعلان الهدنة بعد تصعيد وصفه خبراء بأنه الأخطر منذ عقود، خاصة مع دخول الطائرات المسيّرة بقوة في ساحة المعركة، وتبادل الطرفين استهداف قواعد جوية حساسة.

Explosives and debris of a drone are pictured after it was intercepted by the Indian air defence system, on the outskirts of Amritsar on May 10, 2025.
متفجرات وحطام طائرة مسيرة بعد اعتراضها من قبل نظام الدفاع الجوي الهندي في 10 مايو/أيار (الفرنسية)

كما تحدثت مصادر استخباراتية باكستانية عن محاولات هندية لاستدراج إسلام آباد لاستخدام مقاتلات "إف-16" الأميركية الصنع، في خطوة قد تمنح نيودلهي ذريعة لتصعيد إضافي.

A Pakistan Army soldier stands in front of damaged Bilal Mosque after it was hit by an Indian strike in Muzaffarabad, the capital of Pakistan-administered Kashmir, May 7, 2025. REUTERS/Stringer
الهدنة لم توقف القتال تماما، إذ استمرت المناوشات بعد إعلان وقف إطلاق النار وسط شكوك في صمود الاتفاق (رويترز)

ورغم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، استمرت الاشتباكات المتقطعة على جانبي الحدود في كشمير، حيث أفادت تقارير بوقوع خروقات من الجانبين.

شظية قذيفة هاون بعد قصف عبر الحدود قرب خط السيطرة بين باكستان والهند في الشطر الباكستاني (الفرنسية)

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه الهند أجواء سياسية محتقنة، ودعم شعبي واسع لإستراتيجية رئيس الوزراء مودي المتشددة تجاه باكستان.

epa12087926 Indian paramilitary soldiers stand gaurd at a temporary check point on a road leading to the airport after loud explosions were heard in Srinagar, the summer of Indian Kashmir, 10 May 2025. Pakistan's military has announced retaliatory strikes against India following attacks on three airbases by Indian forces, which Pakistan claims involved the use of air-to-surface missiles from warplanes. EPA-EFE/FAROOQ KHAN
نقطة تفتيش مؤقتة على طريق المطار بعد سماع دوي انفجارات في سريناغار بكشمير الهندية في 10 مايو/أيار (الأوربية)

وفي المقابل، حذرت باكستان من أن أمنها القومي يتعرض لاستفزازات متعمدة، داعية إلى الحوار والاحتكام إلى الاتفاقات الدولية، لا سيما ما يتعلق بمعاهدة تقاسم المياه التي تشكل شريانا حيويا لاقتصادها الزراعي.

Pakistan Peoples Party (PPP) activists burn an effigy of India's Prime Minister Narendra Modi during an anti-India protest in Larkana, Sindh province, on May 8, 2025.
الأحداث الأخيرة بين الهند وباكستان تبقى تذكيرا بمخاطر التصعيد النووي وأهمية الوساطة الدولية للحفاظ على السلام (الفرنسية)

ورغم ما أبداه محللون من تفاؤل حذر بشأن سلوك الطرفين، خاصة مع اقتصار الهجمات على أهداف عسكرية وغياب الضربات الإستراتيجية الكبرى، فإن الوضع يبقى هشا وقابلا للانفجار في أية لحظة، في ظل استمرار التراشق الإعلامي وتبادل الاتهامات، وتصاعد النزعة القومية في البلدين، مما يثير مخاوف من عودة التوتر في حال فشل المساعي لبدء حوار جاد ومستدام.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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