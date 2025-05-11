الجيش يتقدم غرب السودان ويصد مسيّرات شرقه

قال مصدر عسكري سوداني للجزيرة إن الجيش يواصل تقدمه غربي البلاد، حيث استعاد السيطرة على مدن وبلدات عدة، في حين تصدت المضادات الأرضية للجيش فجر اليوم لمسيرات حاولت مهاجمة مدينتين شرقا.

وقال المصدر العسكري إن الجيش استعاد السيطرة على مدينة الخُوَيّ، في غرب كردفان غربي البلاد. وكانت مصادر محلية قالت إن قوات الجيش استعادت السيطرة على بلدات عدة غرب مدينة الأُبَيِّض، بشمال كُردُفان.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الجيش استعاد السيطرة على بلدات: أم صميمة والعيّارة وأبو قعود في شمال كُردفان، بعد معارك مع قوات الدعم السريع استمرت ساعات.

من جهته، قال عضو مجلس السيادة السوداني عبد الله يحيى، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، إن "التشكيلات العسكرية الوطنية تواصل التقدّم اليوم بثبات، ملتزمين بموعدنا مع التحرير الكامل لأرض الوطن من المليشيات المدعومة من الخارج".

وإلى الشرق، أفاد مراسل الجزيرة بأن المضادات الأرضية للجيش السوداني تصدت فجر اليوم لمسيرات حاولت مهاجمة مدينتي بورتسودان شرقي السودان وعَطْبَرة شمالي البلاد.

وأفاد المراسل بأن مسيّرات حلّقت لليوم السابع في سماء بورتسودان، لكن مضادات الجيش تعاملت معها. وفي مدينة عَطْبَرة -كبرى مدن ولاية نهر النيل– أكد شهود عيان للجزيرة تصدي المضادات الأرضية لثلاث مسيرات على الأقل، حلّقت على مستوى منخفض.

إعلان

سيطرة على الحرائق

من جانب آخر، قال مدير الدفاع المدني في السودان عثمان العطا إن قوات الدفاع المدني سيطرت بشكل كامل على حرائق مدينة بورتسودان، التي اندلعت نتيجة استهداف الدعم السريع للمستودعات الإستراتيجية وبعض المرافق الأخرى، مشيرا إلى أن العمل أُنجز في ظل ظروف بالغة التعقيد، لوجود مخزونات نفطية بكميات كبيرة.

يذكر أن الحرائق ظلت مشتعلة منذ الثلاثاء الماضي بمستودعاتٍ للوقود في بورتسودان، حيث اتهمت السلطات السودانية قوات الدعم السريع باستهداف منشآت عسكرية ومدنية في المدينة باستخدام الطائرات المسيرة.

ومنذ الأحد الماضي، تتعرض بورتسودان إلى هجمات بطائرات مسيرة على مواقع عسكرية ومدنية، اندلعت على إثرها حرائق بمستودعات نفط ومحطة كهرباء في المدينة.

موجة مسيّرات

والثلاثاء، اتهمت السلطات السودانية قوات الدعم السريع باستهداف مستودعات الوقود في الميناء الجنوبي ومطار بورتسودان ومحطة كهرباء، دون تعقيب من الأخيرة.

ومنذ فترة، تتهم السلطات السودانية قوات الدعم السريع بشن هجمات بطائرات مسيّرة على منشآت مدنية، بينها محطات كهرباء وبنية تحتية بمدن البلاد الشمالية، مثل مروي ودنقلا والدبة وعطبرة.

ويخوض الجيش السوداني والدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، في حين قدّر بحث لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.