اقتحامات ومداهمات بالضفة ومستوطنون يحرقون حقولا بنابلس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، اقتحاماتها ومداهماتها في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم وأضرموا النار في حقول غرب نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة الخلايل، في بلدة المغير شمال شرق رام الله، واحتجزت عددا ممن كانوا في بيت أحد المواطنين من عائلة أبو همام للتضامن معها بسبب هجمات المستوطنين وجنود الاحتلال المتكررة.

وذكرت مصادر أن جنود الاحتلال احتجزوا هواتف المتضامنين، وحققوا معهم ميدانيا، وتتعرض عائلة أبو همام لاعتداءات متواصلة، تهدف إلى إرغامهم على ترك المنزل، ومصادرة الأرض لصالح التوسع الاستيطاني.

وفي طولكرم، قالت مصادر للجزيرة، إن قوات الاحتلال داهمت مقاهي ومحالا تجارية، وأغلقت بعضها بشكل تعسفي، كما احتجزت شبانا داخل أحد المحال واستجوبتهم.

نسف بنايات

وفي مخيم نور شمس، نسفت قوات الاحتلال أمس السبت 4 بنايات، وسُمع دوي انفجارات ضخمة، في وقت يسود فيه توتر وترقب وسط الأهالي، خشية موجة عمليات هدم جديدة، وفق ما نقلته المصادر.

واستنادا للجنة المخيم، فإن الاحتلال هدم خلال الأسبوع الماضي نحو 15 بناية سكنية.

على وقع الأذان وتحت شمس الظهيرة، تُلتهم المباني في مخيم نور شمس بطولكرم ببطء تحت أنياب الجرافات.. هنا تُهدم الحياة في وضح النهار وعلى مرأى السماء..

وعلى المقلب الآخر مواطنون ينظرون بحسرة 👇🏼 pic.twitter.com/i152EB3Iws — Dima Halwani (@DimaHalwani) May 6, 2025

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وفي الخليل، أكدت مصادر للجزيرة إصابة تلاميذ بالاختناق بعد اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مجمع المدارس في حلحول شمال المدينة.

وشن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات في الضفة طالت ما لا يقل عن 14 فلسطينيا، بينهم أطفال، خلال اقتحامات لمدن وبلدات عدة، من بينها نابلس والخليل وبيت لحم وأريحا.

وتخللت تلك الاقتحامات مداهمات منازل ومواجهات مع السكان المحليين، إضافة إلى مصادرة مركبات.

إضرام نار

وفي نابلس، أفادت مصادر للجزيرة بإضرام مستوطنين النار في أراض ببلدة برقة شمال غرب المدينة.

حريق مستمر؛ جرّاء إشعال مستوطنين النار في وادٍ بمحيط بلدة برقة شمال غرب نابلس. pic.twitter.com/59Iu6uplyJ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 11, 2025

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس المحتلة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 962 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 17 ألف فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية.