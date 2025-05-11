إثيوبيا تستحدث شرطة بحرية لحماية سد النهضة

كشفت إثيوبيا عن تشكيلها قوة شرطة بحرية جديدة مُكلفة بضمان الأمن حول سد النهضة الإثيوبي مع بدء تشغيل بحيرته الاصطناعية الضخمة.

وقال الرائد إسكيدار برهان، رئيس إدارة التفتيش والمعايير في الشرطة الفدرالية إن "هذه الخطوة تُعد الأولى من نوعها في البلاد، التي يتم فيها تشكيل جهاز أمني متخصص لحماية مجال مائي داخلي".

وأرجع السبب في ذلك إلى دخول بحيرة سد النهضة مرحلة الخدمة الفعلية، واكتمال مساحتها البالغة نحو 1680 كيلومترا مربعا.

ونقلت صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية عن برهان قوله إن "إنشاء هذه القوة الجديدة أصبح ضروريا نظرا لحجم الخزان وأهميته الإستراتيجية".

وأضاف "من الضروري تنظيم قوة شرطة قادرة على حماية هذه البحيرة الاصطناعية الطويلة والواسعة، ومنع الجرائم التي قد تحدث في المنطقة".

وذكر أن الغرض من إنشاء هذه الوحدة هو "منع الجريمة، وضمان السيطرة على المنطقة"، مشيرا إلى أن الوحدة مجهزة بوسائل متقدمة تشمل الطائرات المسيّرة والزوارق السريعة والقوارب الاعتراضية".

وأوضح برهان أن "حرس السواحل أو الشرطة البحرية هو الأول من نوعه الذي يتم تنظيمه في بلدنا"، مضيفا أن القوة "مجهزة بالأسلحة المناسبة ومدربة على أداء واجباتها بكفاءة".

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ووفقا للشرطة الفدرالية، "ستكون القوة المُنشأة حديثا، التي يُشار إليها باسم الشرطة البحرية أو حرس شرطة السواحل، مسؤولة عن ردع ومنع التهديدات المحتملة، بما في ذلك القرصنة البحرية".

ويأتي هذا الإعلان بعد تقارير سابقة تفيد بأن الشرطة الفدرالية كانت تخطط لشراء قوارب لحماية سد النهضة وبحيرات أخرى في جميع أنحاء البلاد، وأفادت بأن شركة صناعات الهندسة الدفاعية ستصنع هذه القوارب.

تطمينات لمصر

وسيحتوي خزان سد النهضة، عند تشغيله بكامل طاقته، على ما يقرب من 74 مليار متر مكعب من المياه، وفي مارس/آذار الماضي أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد "اكتمال عملية امتلاء خزان سد النهضة بالمياه، ووصل إلى سعته الكاملة دون التأثير على سد أسوان المصري".

وفي حديثه أمام أعضاء البرلمان، قال آبي أحمد "الآن سد النهضة ممتلئ بنسبة 100%، تماما مثل سد أسوان"، وطمأن المشرعين بأن إثيوبيا "اتخذت الاحتياطات اللازمة لتجنب تعطيل تدفق المياه إلى دول المصب".

وقال "أخبرت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه خلال ملء سد النهضة، لن يفقد سد أسوان لترا واحدا من الماء".

وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلى مناقشات سابقة مع المسؤولين المصريين، مقرا بمخاوفهم بشأن الجفاف والأمن المائي. وقال "لقد شاركوا مخاوفهم بشأن الجفاف"، مؤكدا التزام إثيوبيا بـ"التعاون الإقليمي".

وشدد رئيس الوزراء الإثيوبي على ضرورة "التعاون السلمي". وقال "لا نعتقد أن هناك أي قضية للصراع عليها أو لإهدار الموارد على النزاعات، ونحث إخواننا المصريين على العمل معا من أجل التقدم المشترك".

وفي أغسطس/آب من العام الماضي، أعلن آبي أحمد لأول مرة عن اكتمال سد النهضة وكشف أن السد يخزن 60 مليار متر مكعب من المياه. وتوقع أن يصل حجم المياه إلى 71 مليار متر مكعب بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2024 "، مضيفا أن السعة الإجمالية المخططة لخزان السد تبلغ 74 مليار متر مكعب.

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يذكر أن بناء سد النهضة بدأ في الثاني من أبريل/نيسان 2011. ووفقًا لآبي أحمد كان من المتوقع الانتهاء من معظم أعمال البناء المتبقية بحلول ديسمبر/كانون الأول 2024، مما يتيح تشغيل 3 توربينات إضافية، وأنه "بمجرد تشغيل هذه التوربينات، سيصل إجمالي عدد التوربينات العاملة إلى 7".