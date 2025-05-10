20 شهيدا بغزة والاحتلال يقصف مدرسة وخياما تؤوي نازحين

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي -اليوم السبت- مدرسة وخياما تؤوي نازحين في قطاع غزة مما أسفر عن عديد الشهداء والجرحى.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 20 شخصا جراء القصف الإسرائيلي على القطاع منذ فجر اليوم.

وتعرضت أحياء مدينة غزة مجددا لغارات جوية وقصف مدفعي، وتزامن ذلك مع تعرض قوة إسرائيلية لكمين في حي الشجاعية أسفر عن إصابة ضابطين و7 جنود.

وفي أحدث التطورات، قصفت طائرات الاحتلال "مدرسة غزة الجديدة" التي تؤوي نازحين في شارع النصر غربي مدينة غزة مما أسفر عن شهيدين وجرحى.

وقبل ذلك بساعات، شُيِّعت من مستشفى الشفاء بغزة جثامين 5 شهداء، بينهم 3 أطفال من عائلة واحدة، استهدفهم قصف إسرائيلي فجر اليوم في حي الصبرة جنوبي المدينة.

واستشهد فلسطيني آخر في غارة على حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

🇵🇸 فلسطينيون يودعون ثلاثة أطفال ووالديهم من عائلة طليب، قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على خيمتهم في حي الصبرة في مدينة #غزة.#فرانس_برس pic.twitter.com/DH4u4mnTC4 — فرانس برس بالعربية (@AFPar) May 10, 2025

وفي مدينة غزة أيضا، قال الدفاع المدني إن طواقمه انتشلت جثماني شهيدين من مدرسة الكرامة التي تؤوي نازحين بعد استهدافها مؤخرا شرقي حي التفاح.

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وإلى الشمال من غزة، استشهدت طفلة متأثرة بجروحها في قصف سابق على مدينة بيت لاهيا، كما أصيبت سيدة بعد استهدافها من قوات الاحتلال في شارع السكة بتل الزعتر في مخيم جباليا.

وبالتوازي أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة شمال غرب بيت لاهيا.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلات قرب السياج الحدودي في محيط بيت لاهيا وبيت حانون، وتعرضت مؤخرا لكمائن في المنطقة أوقعت قتلى وجرحى من جنودها.

عاجل| شهيد باستهداف الاحتلال لشقة سكنية تعود لعائلة زقوت بمنطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة. pic.twitter.com/9xZGYgapTZ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 10, 2025

خيام في مرمى النيران

وفي تطورات ميدانية أخرى، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 4 شهداء وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن القصف استهدف خيمة في مخيم يؤوي نازحين شرق مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد شخص وإصابة آخرين في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف فلسطينيين بمنطقة المواصي الساحلية المكتظة بالنازحين غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد طفل برصاص البحرية الإسرائيلية في ساحل رفح.

وأفادت مصادر فلسطينية بتعرض عدة مناطق في رفح ومحيطها لغارات جوية وقصف مدفعي، وبالتوازي نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف جديدة للمباني السكنية بالمدينة التي تحتل أجزاء منها.

يأتي ذلك وسط تصاعد عمليات المقاومة ضد القوات المتوغلة، وهو ما أظهرته الكمائن الأخيرة التي تبنتها كتائب القسام وأوقعت قتلى وجرحى من الجنود الإسرائيليين.

وفي خان يونس القريبة، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون إثر قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف مجموعة من الأهالي في منطقة جورة اللوت شرق المدينة.

كما نفذت قوات الاحتلال قصفا جويا ومدفعيا كثيفا على بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

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حصيلة للشهداء

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 23 شهيدا و124 مصابا.

وقالت الوزارة إن 2701 فلسطيني استشهدوا وأصيب 7432 منذ استئناف العدوان على القطاع في مارس/آذار الماضي.

وأضافت أنه مازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت وزارة الصحة بغزة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52 ألفًا و810 شهداء و119 ألفًا و473 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي 18 مارس/آذار الماضي استأنفت إسرائيل عدوانها على قطاع غزة بعد أن انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار.