مقاومون يستهدفون حاجزا عسكريا بجنين ومواجهات بنابلس ورام الله

أطلق مقاومون النار اليوم السبت على حاجز عسكري إسرائيلي قرب جنين، بينما شهدت مناطق في الضفة الغربية مواجهات واقتحامات واعتقالات.

فقد أعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين أنها نفذت عصر اليوم عملية إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال على حاجز الجلمة شمال مدينة جنين.

وأضافت أن العملية رد أولي على اغتيال نور البيطاوي القيادي في كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وكانت قوات إسرائيلية اغتالت البيطاوي والمقاوم الآخر حكمت عبد النبي بعد محاصرتهما والاشتباك معهما في منزل بمدينة نابلس أمس.

ونعت الجهاد الإسلامي وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيدين نور البيطاوي وحكمت عبد النبي، ودعتا إلى تصعيد المقاومة ضد الاحتلال في الضفة الغربية، ووصفت سرايا القدس في نعيها البيطاوي بأنه أحد أبرز قادة عملها العسكري في الضفة.

#عاجل| قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت فوريك شرقي نابلس. pic.twitter.com/hfPlwbOxaS — فلسطين بوست (@PalpostN) May 10, 2025

مواجهات واقتحامات

في تطورات ميدانية أخرى، قالت مصادر للجزيرة إن مواجهات اندلعت مساء اليوم بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بيت فوريك شرق نابلس شمالي الضفة الغربية.

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وفي شمال الضفة أيضا، اقتحمت قوات الاحتلال اليوم مدينتي نابلس وطولكرم، كما رُصدت تحركات لآلياتها في مدينة جنين.

وقالت مصادر للجزيرة إن القوات المقتحمة لطولكرم أغلقت المدخل المؤدي إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي، وأطلقت قنابل الصوت بكثافة، واعتقلت 3 فلسطينيين، بينهم صحفي.

وفي طولكرم أيضا، نسف جيش الاحتلال منزلا بمخيم نور شمس في إطار العدوان المستمر على المنطقة منذ أكثر من 100 يوم.

وفي طوباس، ذكرت مصادر للجزيرة أن قوات الاحتلال اعتقلت 10 فلسطينيين بعد هجوم مستوطنين على مزارعين في خربة يرزا شرق المدينة.

وفي وسط الضفة، وقعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في بلدة النبي صالح شمال غرب رام الله، وأفادت المصادر بأن شابا أصيب في المواجهات.

وفي بلدة بيتونيا غرب رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 7 فلسطينيين. وبالتزامن، واصل الجيش الإسرائيلي اقتحام بلدة المغير شمال شرق رام الله، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

وفي جنين، اقتحمت قوة إسرائيلية بلدة اليامون غرب المدينة، كما اقتحمت بلدة سيلة الظهر جنوبها واعتقلت شابا.

اقتحام الخليل

وفي جنوب الضفة، أفادت مصادر للجزيرة بأن عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا البلدة القديمة وسط الخليل.

وفجر اليوم، اعتقل 4 فلسطينيين على يد جنود إسرائيليين خلال عمليات دهم للمنازل في المنطقة الجنوبية من الخليل، واعتقل آخر في بلدة الشيوخ شمال المدينة.

كما تواصل قوات الاحتلال اقتحام قرية الطبقة في دورا جنوب الخليل وتغلق مداخلها، وفقا لمصادر فلسطينية.

وعقب عملية طوفان الأقصى، تصاعدت وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة، مما أسفر عن استشهاد نحو ألف فلسطيني وإصابة 7 آلاف واعتقال ما يقارب من 15 ألفا، بالإضافة إلى تهجير عشرات الآلاف من مخيمات جنين وطولكرم ونابلس وطوباس.