كيم: مشاركتنا في الحرب الأوكرانية مبررة

برر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مشاركة بلاده في الحرب الروسية الأوكرانية، معتبرا أنها حق سيادي تمارسه بيونغ يانغ دفاعا عن "شعب شقيق"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكورية المركزية.

وذكرت الوكالة أن كيم وصف مشاركة بلاده في الصراع بأنها "عادلة"، معتبرا أن الجنود الكوريين الذين شاركوا في عملية كورسك الروسية "أبطال وممثلون رفيعو المستوى لشرف الأمة".

وقال كيم إن بلاده لن تتردد في التصريح باستخدام القوة العسكرية إذا واصلت الولايات المتحدة ما وصفها بالاستفزازات العسكرية ضد روسيا.

ولا تزال التقارير الأميركية والأوروبية تتوالى بشأن إرسال كوريا الشمالية جنودا للقتال إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا.

وشهدت العلاقات الروسية الكورية تطورا ملحوظا منذ بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022، إذ قدمت بيونغ يانغ دعما عسكريا وسياسيا لموسكو، في المقابل عززت روسيا من دعمها الاقتصادي والدبلوماسي لكوريا الشمالية.

وشكّلت زيارة كيم جونغ أون إلى روسيا في سبتمبر/أيلول 2023 محطة جديدة في مسار العلاقات الثنائية، إذ عكست مستوى متقدما من التعاون العسكري والتقني بين الجانبين.

ويخشى الغرب من أن يؤدي استمرار التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية إلى نقل مزيد من التقنيات العسكرية أو العناصر المحظورة، مما يعزز قدرات بيونغ يانغ العسكرية، خاصة في مجالات الأقمار الصناعية والصواريخ.