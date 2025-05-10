عاجل | الخارجية الهندية: وقف إطلاق النار مع باكستان سيبدأ الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي اليوم

الخارجية الهندية: وقف إطلاق النار مع باكستان سيبدأ الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي اليوم

الخارجية الهندية: القائدان العامان للعمليات العسكرية في الهند وباكستان سيجريان محادثات مرة أخرى في 12 مايو

وزير الخارجية الباكستاني: تفعيل القنوات العسكرية والخطوط الساخنة بين نيودلهي وإسلام آباد

وزير الخارجية الباكستاني لجيو نيوز: هذا ليس اتفاقا جزئيا بل هو تفاهم كامل لوقف إطلاق النار بين البلدين

وزير الخارجية الباكستاني: تفعيل القنوات العسكرية والخطوط الساخنة بين نيودلهي وإسلام آباد

وزير الخارجية الباكستاني: نحو 30 دولة شاركت في جهود دبلوماسية نشطة

هيئة مطارات باكستان: فتح المجال الجوي الباكستاني بالكامل لجميع الرحلات الجوية

التفاصيل بعد قليل..