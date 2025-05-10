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عاجل | الخارجية الهندية: وقف إطلاق النار مع باكستان سيبدأ الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي اليوم
10/5/2025-|آخر تحديث: 15:51 (توقيت مكة)
الخارجية الهندية: وقف إطلاق النار مع باكستان سيبدأ الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي اليوم
الخارجية الهندية: القائدان العامان للعمليات العسكرية في الهند وباكستان سيجريان محادثات مرة أخرى في 12 مايو
وزير الخارجية الباكستاني: تفعيل القنوات العسكرية والخطوط الساخنة بين نيودلهي وإسلام آباد
وزير الخارجية الباكستاني لجيو نيوز: هذا ليس اتفاقا جزئيا بل هو تفاهم كامل لوقف إطلاق النار بين البلدين
وزير الخارجية الباكستاني: تفعيل القنوات العسكرية والخطوط الساخنة بين نيودلهي وإسلام آباد
وزير الخارجية الباكستاني: نحو 30 دولة شاركت في جهود دبلوماسية نشطة
هيئة مطارات باكستان: فتح المجال الجوي الباكستاني بالكامل لجميع الرحلات الجوية
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة