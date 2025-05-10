ترامب يعلن موافقة باكستان والهند على وقف إطلاق النار

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الهند وباكستان وافقتا على وقف إطلاق نار فوري، حسب ما نقلت عنه وكالة رويترز.

وقال ترامب "بعد محادثات بوساطة الولايات المتحدة، يسرني أن أعلن أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار شامل وفوري".

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو حث كلًا من باكستان والهند على إيجاد سبل لتهدئة التوتر بين البلدين، وقالت الخارجية الأميركية إن روبيو تحدث إلى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير وعرض المساعدة لبدء محادثات بناءة لتجنب أي صراعات مستقبلية.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام هندية بأنه تم إجراء أول اتصال هاتفي بين الهند وباكستان، وقالت إن إسلام آباد تسعى إلى عقد اجتماع مع نيودلهي في هذا الشأن.

كما نقلت رويترز عن وزير الخارجية الهندي قوله إنه أبلغ نظيره الأميركي أن نهج الهند كان وسيبقى مدروسا ومسؤولا.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن تصاعدت الأزمة بين البلدين بشكل غير مسبوق، إذ أعلنت وزارة الدفاع الهندية أن الجيش الباكستاني عزز قواته على الحدود بين البلدين، وأن قوات باكستانية حاولت التوغل جوا إلى 26 موقعا هنديا.

وأضافت القوات الجوية الهندية أن الجيش الباكستاني قصف قاعدة جوية في البنجاب. كما استهدف منشآت طبية وتعليمية في الشطر الهندي من كشمير.

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بدوره، اتهم المتحدث باسم الخارجية الهندية فيكرام ميسري باكستان بشن حملة تضليل تستهدف بلاده، نافيا ما سماها ادعاءات باكستان بتدمير منشآت عسكرية وأخرى للطاقة.

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شريف إن إسلام آباد أطلقت عملية عسكرية سمتها "البنيان المرصوص"، ردّا على ما سمته العدوان الهندي المستمر منذ 4 أيام.

وقال مصدر عسكري إن الجيش الباكستاني أطلق عددا من صواريخ أرض أرض استهدفت 4 مقار عسكرية هندية. كما ذكرت القوات الباكستانية أن مسيّراتها اخترقت أجواء العاصمة الهندية نيودلهي.

وقالت هيئة إدارة الكوارث في باكستان إن 13 مدنيا قتلوا وأصيب أكثر من 50 في الشطر الباكستاني من كشمير خلال الـساعات الـ12 الماضية.

وفي جنوب باكستان، ذكر مسؤول محلي أن مطارا في مقاطعة رحيم يار خان تعرض لهجوم بـ3 مسيّرات انتحارية هندية.