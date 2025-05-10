دعوات جديدة في إسرائيل لإسقاط حكومة نتنياهو

توعد زعيم حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي المعارض يائير غولان اليوم السبت بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، في حين نقل إعلام إسرائيلي عن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض أفيغدور ليبرمان إعلانه الترشح لرئاسة الحكومة.

وقال غولان "سنسقط حكومة الفشل ونقيم قيادة أمنية شجاعة وديمقراطية"، متهما نتنياهو بتدمير "العلاقة الخاصة" مع الولايات المتحدة، قائلا إن "إسرائيل معزولة عالميا وتطبق رؤية اليمين".

وأضاف زعيم حزب "الديمقراطيين" أن الانشغال بالحوثيين في اليمن "يصرف الانتباه عن أكبر فشل أمني للحكومة".

واتهم غولان "حكومة نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بإرسال الجيش لمستنقع غزة بدوافع سياسية وأوهام"، قائلا إن الحكومة تحارب في غزة دون أهداف عملياتية حقيقية ولا رؤية أو إنجازات.

من جهتها، نقلت القناة الـ12 عن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض في إسرائيل أفيغدور ليبرمان قوله "أترشح لرئاسة الحكومة ونحن نخوض الانتخابات بمفردنا ونرحب بمن يريد الانضمام".

كما نقلت منصات عن ليبرمان قوله إن "مَن فشل في هزيمة حركة حماس خلال سنة و8 أشهر، لن يهزمها ولو في 17 سنة قادمة".

وزير حرب الاحتلال الأسبق "أفيغدور ليبرمان": مَن فشل في هزيمة حــــماس خلال سنة و8 أشهر، لن يهزمها ولو في 17 سنة قادمة. pic.twitter.com/jwqylnzkah — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 10, 2025

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وأمس الجمعة، عبّر ليبرمان عن صدمته إزاء قدرة جماعة الحوثي على الاستمرار في قصف تل أبيب، في حين دعا زعيم المعارضة يائير لبيد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الكف عن الجبن والتسويف، وحثه على توسيع الهجمات على اليمن.

وتتصاعد الاتهامات الإسرائيلية لحكومة نتنياهو بالفشل في إدارة الحرب، في ظل تجدد المظاهرات الإسرائيلية، لا سيما من عائلات الأسرى، للضغط على الحكومة لإنهاء الحرب وإعادة المحتجزين في غزة.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة بغزة خلفت 52 ألفا و810 شهداء علاوة على 119 ألفا و473 مصابا وسط مجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.