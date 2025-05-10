حرائق اللاذقية تواصل انتشارها وتركيا ترسل مروحيات للإطفاء

تتواصل لليوم الرابع على التوالي حرائق في المناطق الحراجية بريف اللاذقية (غربي سوريا) بسبب الرياح وارتفاع درجات الحرارة، مما أسفر عن انفجار لمخلفات للحرب التي زادت من انتشار النيران، وسط صعوبات يواجهها الدفاع المدني لإخمادها، في ظل مساعدة تركية لإطفائها.

وقال الدفاع المدني السوري -في سلسلة منشورات- إن فرق الإطفاء تواصل عمليات إخماد الحرائق الضخمة المندلعة في المنطقة الحراجية بمنطقة الربيعة بجبل التركمان في ريف اللاذقية الشمالي، دون أنباء حتى الآن عن خسائر بشرية.

وأشار إلى أن فرقه تبذل جهودا كبيرة في مواجهة ألسنة اللهب، للسيطرة على الحريق بعد امتداده إلى قرية الريحانية في جبل التركمان في ريف اللاذقية.

ولفت إلى أن إحدى فرقه كانت محاصرة بالنيران قبل أن تتمكن من استعادة التواصل مع بقية الفرق، وهي بخير وسلامة.

وبيّن الدفاع المدني السوري أن فرقه وضعت خطة استجابة كاملة بالتنسيق مع وزارة الطوارئ والكوارث للسيطرة على الحرائق، وتواصل الفرق إرسال المؤازرات للمكان، والكوادر البشرية والآليات الثقيلة للمشاركة بعمليات الإخماد، والسيطرة على النيران.

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وبهذا الصدد، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن القوات الجوية تواصل لليوم الثاني على التوالي المشاركة في إطفاء الحرائق بريف اللاذقية، في إطار الجهود المكثفة للسيطرة على النيران والحد من انتشارها، وذلك بتوجيهات من وزير الدفاع مرهف أبو قصرة.

فرق تركية للمساعدة

بدورها، ذكرت الإخبارية السورية (حكومية) أن فرق وسيارات إطفاء تركية وصلت إلى ريف اللاذقية الشمالي لمساندة فرق الإطفاء في جهود إخماد الحرائق المشتعلة استجابة لطلب من الحكومة السورية، في ظل تصاعد المخاوف من امتداد النيران إلى قرى مأهولة في ظل وجود مخلفات الحرب في المنطقة التي تعقّد مهام فرق الإطفاء والوصول البري.

وذكرت أن وزارة الطوارئ والكوارث أعلنت موافقة السلطات التركية على إرسال مروحيات للمشاركة في إخماد حريق جبل التركمان بريف اللاذقية.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت وزارة الطوارئ والكوارث أنها تمكنت من السيطرة على أكثر من 60% من حرائق ريف اللاذقية، مشيرة إلى أن حركة الرياح خلال الساعات المقبلة ستكون عاملا حاسما في جهود الإخماد.

وزارة الدفاع: القوات الجوية تواصل طلعاتها لإطفاء الحرائق في ريف اللاذقية لليوم الثاني على التوالي بتوجيهات وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة#الإخبارية_السورية pic.twitter.com/zRxqco2sS2 — الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) May 10, 2025

وكان الدفاع المدني أشار أمس إلى وجود عدة تحديات تواجه فرق الدفاع المدني منها صعوبة تضاريس المنطقة، وبُعد مصادر التزود بالمياه، إضافة لعدم توفر آليات نوعية مجنزرة، مما يجعل التدخل أكثر صعوبة.

يُذكر أن جبال وغابات سوريا تواجه حرائق متكررة خلال فصل الصيف، وقد تفاقمت حدتها مع تغير المناخ الذي زاد من فترات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.

وتدمر الحرائق مساحات شاسعة من الغطاء النباتي، مما يؤدي إلى تآكل التربة وفقدان التنوع البيولوجي، ويزيد من الضغط على الموارد المحلية.