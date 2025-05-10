وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الجمعة أمرا تنفيذيا يتيح للمهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة العودة إلى بلدانهم عبر رحلات طيران مجانية بشرط "مغادرة الولايات المتحدة طوعا وبشكل دائم".

وفي بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض، هاجم ترامب ما وصفه بـ"غزو" المهاجرين، محملا إياهم مجددا مسؤولية الجريمة والعنف في البلاد.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" أن "المهاجرين غير الشرعيين الذين يبقون في أميركا سيواجهون عقوبات تشمل الترحيل المفاجئ، في الوقت والمكان وبالطريقة التي نختارها. إلى كل المهاجرين غير الشرعيين: احجزوا رحلتكم المجانية الآن".

وأوضح الرئيس الأميركي أن من لا يغادر طوعا قد يواجه "عقوبات سجن مشددة وغرامات مالية هائلة ومصادرة كاملة للممتلكات مع حجز للرواتب والسجن والترحيل المفاجئ".

وفي فيديو أرفق بمنشور الجمعة، قال ترامب مخاطبا المهاجرين "ما دمتم لن تبقوا هنا، يمكنكم الذهاب إلى أي مكان تريدون".

وأطلق الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب برنامجا فدراليا للترحيل الذاتي، يشمل إضافة إلى تذاكر الطيران المجانية مكافأة مالية تُدفع لأي شخص يختار مغادرة الولايات المتحدة طوعا وبشكل دائم.

جاء ذلك بعد تصريحات أدلى بها ترامب للصحفيين الاثنين الماضي قال فيها "سندفع لكل واحد منهم مبلغا معينا من المال، وسنوفر لهم رحلة جميلة إلى البلد الذي جاؤوا منه".

وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم الاثنين أيضا إن وزارتها ستشرف على برنامج يمنح مبلغ ألف دولار بعد التأكد من عودة الشخص إلى بلده الأم من خلال تطبيق "سي بي بي هوم".

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وفي يناير/كانون الثاني الفائت، منحت إدارة ترامب الوكالات الفدرالية سلطة واسعة لتكثيف جهود ترحيل المهاجرين من البلاد، وذلك عقب أوامر رئاسية بإعلان حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وعقب حفل تنصيب ترامب أوائل العام الجاري، أعلنت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية إلغاء تطبيق "سي بي بي ون" (CBP One) الذي كان يتيح للمهاجرين دخول البلاد بطرق قانونية.