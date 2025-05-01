4 قتلى بغارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

أفادت تقارير بارتفاع عدد القتلى جراء غارتين إسرائيليتين على لبنان اليوم الخميس إلى 4، في حين زعم إعلام إسرائيلي أن الجيش اغتال عنصرا آخر في حزب الله خلال الغارة الثانية على الجنوب اللبناني.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان صحفي اليوم، إن "غارة ثانية شنها العدو الإسرائيلي على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان أدت إلى سقوط شهيد وإصابة آخر بجروح".

وكان المركز قال في بيان سابق، إن غارة شنها الاحتلال بمسيّرة على سيارة في بلدة ميس الجبل جنوب لبنان، "أدت إلى استشهاد لبناني وسوريين".

وقد أكد مراسل الجزيرة أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت للمرة الثانية اليوم الخميس سيارة في بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان، في حين تداولت منصات لبنانية مشاهد مصورة لاشتعال سيارة عقب استهدافها بغارة إسرائيلية.

بدورها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بـ"استشهاد عنصر في الدفاع المدني اللبناني جراء الاستهداف الإسرائيلي الثاني في محيط بركة ميس الجبل".

ووفق الوكالة، "شنت مسيرة معادية غارة على (سيارة) بيك آب لجمع الخردة بين بلدتي ميس الجبل وبليدا مما أدى إلى استشهاد مواطن لبناني واثنين من التابعية السورية".

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وقال مراسل الجزيرة إن "طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت للمرة الثانية اليوم الخميس سيارة في بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان".

وعلى الجانب الإسرائيلي، قالت القناة الـ12 إن الجيش اغتال عنصرا آخر في حزب الله خلال الغارة الثانية على جنوب لبنان.

ومنذ وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل 2765 خرقا له، مما خلّف 194 قتيلا و486 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية سابقة.

وفي الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، وهذا أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

وتواصل إسرائيل تنصلها من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 نقاط لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.