هاريس تعود للساحة السياسية وتهاجم ترامب

دعت نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس الأميركيين إلى الوقوف متحدين ضد الرئيس دونالد ترامب وسياساته التي أنتجت ما وصفتها بأكبر أزمة اقتصادية من صنع الإنسان في تاريخ الرئاسة الحديث.

جاء ذلك في خطاب ألقته هاريس أمس الأربعاء يعد الأهم منذ مغادرة منصبها، وعدّه البعض عودة سياسية لمرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة في انتخابات 2024 التي خسرتها أمام ترامب.

وقالت هاريس في الخطاب الذي ألقته بمناسبة مرور 100 يوم منذ تولي ترامب منصب الرئاسة إن الرسوم الجمركية -التي تشكل السمة المميزة لسياسته الاقتصادية- تؤدي بوضوح إلى ركود اقتصادي.

ورأت أن سياسات الرئيس الجمهوري استفاد منها الأثرياء، وقالت إن مصدرها "رؤية ضيقة وأنانية"، وفق تعبيرها.

وألقت هاريس كلمتها أمام حشد من سكان مدينتها الأم في منطقة خليج سان فرانسيسكو في فعالية نظمتها "إميرج أميركا"، وهي منظمة تعمل على انتخاب نساء الحزب الديمقراطي في الكونغرس.

يذكر أن هاريس مرشحة قوية لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا في انتخابات العام المقبل، وإذا حدث ذلك فقد تدخل السباق الرئاسي مجددا.