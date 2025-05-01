مقتل نائب كيني بالرصاص في العاصمة نيروبي

أعلنت السلطات الكينية أن نائبا قُتل بالرصاص مساء أمس الأربعاء في أحد شوارع العاصمة نيروبي، مؤكدة بذلك صحة معلومات أوردتها وسائل إعلام محلية.

وقال رئيس الجمعية الوطنية موسى ويتانغولا على منصة إكس "إنه ببالغ الصدمة وفائق الحزن تلقيت هذا المساء نبأ مقتل أونغوندو وير عضو البرلمان عن دائرة كاسيبول، في حادثة وقعت على طريق نغونغ بالقرب من المشرحة في نيروبي".

وقُتل النائب قرابة الساعة الرابعة والنصف مساء بالتوقيت العالمي برصاص رجلين كانا على متن دراجة نارية، بحسب ما نقلت قناة "سيتيزن تي في" المحلية عن شهود عيان.

وأوضحت القناة التلفزيونية أن "أحد المسلحيْن ترجّل من الدراجة النارية وأطلق النار من مسافة قريبة، مما أدى إلى إصابة النائب بجروح قاتلة".

وقد نُقل النائب فور إصابته لتلقي الرعاية الطبية، لكنه فارق الحياة بعدما وصل إلى المستشفى بسبب الإصابات البالغة التي تعرّض لها.

وقالت الشرطة الكينية في بيان صدر أمس الأربعاء في وقت متأخر إن عملية استهداف النائب يبدو أنها كانت منسقة مسبقا.

وكان وير عضوا في حركة الديمقراطية البرتقالية بزعامة رايلا أودينغا الذي خسر في الانتخابات الرئاسية عام 2022 أمام الرئيس وليام روتو وطعن بتلك النتيجة، قبل أن ينضوي في الأشهر الأخيرة في تحالف مع روتو.