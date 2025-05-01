مسعد بولس: السودان أولوية لنا وهذا المطلوب من جيش لبنان

طالب مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية والشرق أوسطية، الجيش اللبناني بالقيام بمهامه على كامل الأراضي وليس جنوب نهر الليطاني فقط، وفي سياق آخر، أكد أن الإدارة الأميركية ستتحرك قريبا لحل الأزمة السودانية.

وقال بولس، في مقابلة مع الجزيرة، إن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل مهم لأنه كرس بوضوح حصر السلاح في يد الدولة، كما أنه "نزع سلاح حزب الله وكافة المجموعات المسلحة"

ويسري منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني اتفاق وقف لإطلاق النار في لبنان، أُبرم بوساطة أميركية ورعاية فرنسية، وكان يُفترض أن تنسحب بموجبه القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في غضون 60 يوما، قبل أن يتم تمديده حتى 18 فبراير/شباط.

وينص الاتفاق على تولي الجيش اللبناني مسؤولية الانتشار وحفظ الأمن في الجنوب بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيبقى في 5 "نقاط إستراتيجية" بجنوب لبنان، عشية انتهاء المهلة المحددة لانسحابه.

أزمة السودان

وفي موضوع آخر، وصف بولس الحرب في السودان بأنها أكبر مأساة بأفريقيا والعالم، وتؤثر على كل المنطقة.

وشدد على أن أزمة السودان تتصدر أجندة الإدارة الأميركية، لافتا إلى أن هذه الإدارة ستبدأ مساعيها قريبا بشأنها.

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ويشهد السودان حربا دامية بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي) منذ منتصف أبريل/نيسان 2023.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول إقليمي في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قوله إن "النزاع أسفر عن تهجير 13 مليون شخص بينهم 8.6 ملايين من النازحين و3.8 ملايين من اللاجئين".

بدوره، كشف برنامج الأغذية العالمي عن أن المجاعة في السودان تنتشر وأكثر من 24 مليون شخص يعانون من الجوع الحاد.