غارات أميركية جديدة على اليمن والبنتاغون يهدد إيران

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) بأن 3 غارات أميركية استهدفت مديرية كتاف في صعدة شمالي اليمن، ومن جانبه هدد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إيران إذا ما استمرت مساعداتها للحوثيين.

وأعلنت جماعة الحوثي أمس عن عدوان أميركي استهدف بغارة جوية مديرية الحوك بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وكان الناطق الرسمي باسم الحوثيين يحيي سريع أكد في وقت سابق أن جماعته استهدفت حاملة الطائرات الأميركية "فينسون" بطائرات مسيرة في بحر العرب.

وأضاف سريع أنهم نفذوا هجوما مزدوجا بمسيرات على أهداف في تل أبيب وعسقلان.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، اتهمت الحوثي واشنطن بشن 1300 غارة جوية وقصف بحري على اليمن منذ 15 مارس/آذار الماضي، استهدفت خلالها مئات المدنيين ومن بينهم نساء وأطفال، ودعت إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق بتلك الجرائم.

وفي 15 مارس/آذار الماضي، استأنفت الولايات المتحدة هجماتها ضد اليمن بعد أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب لجيشه بشن هجوم كبير ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بالقضاء عليها تماما.

لكن جماعة الحوثي تواصل هجماتها على مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متجهة إليها، قائلة إن هذه الهجمات رد على استئناف إسرائيل منذ 18 مارس/آذار الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

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ومن جانبه، هدد وزير الدفاع الأميركي إيران من مغبة الاستمرار في تقديم الدعم لجماعة الحوثي في اليمن.

وقال هيغسيث -في تغريدة على موقع إكس، مخاطبا المسؤولين في طهران- إن الإيرانيين يعلمون ما يستطيع الجيش الأميركي فعله، مشددا على أن إيران ستدفع الثمن في الوقت والمكان الذي تختاره الولايات المتحدة، حسب تعبيره.

وسبق أن أكدت طهران أن الحوثيين يتخذون قراراتهم بشكل مستقل.