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عاجل | وفد قطر أمام محكمة العدل: إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية سلاحا ضد المدنيين
1/5/2025-|آخر تحديث: 1/5/202506:00 م (توقيت مكة)
وفد قطر أمام محكمة العدل الدولية:
- ممارسات الحرب الإسرائيلية تظهر استهتارا تاما بالحياة البشرية.
- إسرائيل لم تنه احتلالها بل واصلت الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، خاصة في غزة.
- نشهد جنازات جديدة في الضفة الغربية كل يوم كمرآة لما يحدث في غزة.
- إسرائيل ملزمة فورا بإلغاء قانونها ضد الأونروا الصادر في 28 أكتوبر 2024.
- إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية سلاحا ضد المدنيين وتبتز بها شعبا كاملا.
- التجويع سياسة إسرائيلية ممنهجة وهو جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي.
- وساطة قطر ومصر وأميركا فتحت شريان حياة لقطاع غزة قبل أن تغلقه إسرائيل مجددا.
- إسرائيل تدمر جيلا كاملا من الفلسطينيين.
- التجويع في غزة ليس عرضا جانبيا بل سياسة إسرائيلية ممنهجة لتحقيق أهداف عسكرية.
- إسرائيل ملزمة بضمان التغذية الكافية للأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل.
- القطاع الصحي انهار بشكل شبه كامل في غزة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية.
- أقل من ثلث المرافق الصحية التابعة للأونروا يعمل في غزة.
المصدر : الجزيرة