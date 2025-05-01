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عاجل | وفد قطر أمام محكمة العدل: إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية سلاحا ضد المدنيين

1/5/2025-|آخر تحديث: 1/5/202506:00 م (توقيت مكة)

وفد قطر أمام محكمة العدل الدولية:

  • ممارسات الحرب الإسرائيلية تظهر استهتارا تاما بالحياة البشرية.
  • إسرائيل لم تنه احتلالها بل واصلت الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، خاصة في غزة.
  • نشهد جنازات جديدة في الضفة الغربية كل يوم كمرآة لما يحدث في غزة.
  • إسرائيل ملزمة فورا بإلغاء قانونها ضد الأونروا الصادر في 28 أكتوبر 2024.
  • إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية سلاحا ضد المدنيين وتبتز بها شعبا كاملا.
  • التجويع سياسة إسرائيلية ممنهجة وهو جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي.
  • وساطة قطر ومصر وأميركا فتحت شريان حياة لقطاع غزة قبل أن تغلقه إسرائيل مجددا.
  • إسرائيل تدمر جيلا كاملا من الفلسطينيين.
  • التجويع في غزة ليس عرضا جانبيا بل سياسة إسرائيلية ممنهجة لتحقيق أهداف عسكرية.
  • إسرائيل ملزمة بضمان التغذية الكافية للأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل.
  • القطاع الصحي انهار بشكل شبه كامل في غزة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية.
  • أقل من ثلث المرافق الصحية التابعة للأونروا يعمل في غزة.
المصدر : الجزيرة

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