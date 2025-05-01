إعلام أميركي: إقالة مستشار الأمن القومي ونائبه بأمر من ترامب

قال مصادر مطلعة اليوم الخميس إن مستشار الأمن القومي مايك والتز ونائبه أليكس وونغ سيتركان منصبهما بأمر من الرئيس دونالد ترامب، وفق ما ذكرته وسائل إعلام أميركية.

وبحسب ما نقلته قناة "فوكس نيوز"، فإن مسؤولين آخرين سيقدمون استقالتهم، مشيرة إلى أن ترامب سيتحدث عن هذه التطورات قريبا.

وفيما يخص مستشار الأمن القومي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إقالة والتز تجعله أول مسؤول كبير يفقد وظيفته في ولاية ترامب الثانية.

كما نقلت الصحيفة ذاتها أن والتز واجه صعوبة في إيصال أولويات الرئيس للأمن القومي خلال المقابلات، وأنه يتبنى آراء أكثر تشددا تجاه أوكرانيا وإيران.

كما ذكرت "وول ستريت جورنال" أن والتز اصطدم مع مسؤولين في البيت الأبيض.

وفي السياق ذاته، أوردت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر أن والتز فقد معظم نفوذه بالبيت الأبيض بعد أزمة تداول خطط ضربات اليمن على تطبيق محادثة جماعية (سيغنال).

وتعرض والتز، وهو عضو سابق في مجلس النواب الجمهوري عن ولاية فلوريدا ويبلغ 51 عاما، لانتقادات داخل البيت الأبيض عندما تورط في فضيحة في مارس/آذار تتعلق بمحادثة عبر تطبيق سيغنال بين كبار معاوني ترامب للأمن القومي.

ولم يتضح بعد من سيخلف والتز، لكن مصدرا آخر ذكر أن الخيارات تشمل المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف الذي شارك في الجهود الدبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا وكذلك في الشرق الأوسط.