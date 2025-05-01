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إعلام أميركي: إقالة مستشار الأمن القومي ونائبه بأمر من ترامب

WASHINGTON, DC - MAY 01: National Security Advisor Michael Waltz looks at his phone as he prepares for a TV interview at the White House on May 01, 2025 in Washington, DC. This week marks the first 100 days of U.S. President Donald Trump's second term. Andrew Harnik/Getty Images/AFP (Photo by Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
إقالة والتز تجعله أول مسؤول كبير يفقد وظيفته في ولاية ترامب الثانية (الفرنسية)
1/5/2025-|آخر تحديث: 1/5/202506:52 م (توقيت مكة)

قال مصادر مطلعة اليوم الخميس إن مستشار الأمن القومي مايك والتز ونائبه أليكس وونغ سيتركان منصبهما بأمر من الرئيس دونالد ترامب، وفق ما ذكرته وسائل إعلام أميركية.

وبحسب ما نقلته قناة "فوكس نيوز"، فإن مسؤولين آخرين سيقدمون استقالتهم، مشيرة إلى أن ترامب سيتحدث عن هذه التطورات قريبا.

وفيما يخص مستشار الأمن القومي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إقالة والتز تجعله أول مسؤول كبير يفقد وظيفته في ولاية ترامب الثانية.

كما نقلت الصحيفة ذاتها أن والتز واجه صعوبة في إيصال أولويات الرئيس للأمن القومي خلال المقابلات، وأنه يتبنى آراء أكثر تشددا تجاه أوكرانيا وإيران.

كما ذكرت "وول ستريت جورنال" أن والتز اصطدم مع مسؤولين في البيت الأبيض.

وفي السياق ذاته، أوردت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر أن والتز فقد معظم نفوذه بالبيت الأبيض بعد أزمة تداول خطط ضربات اليمن على تطبيق محادثة جماعية (سيغنال).

وتعرض والتز، وهو عضو سابق في مجلس النواب الجمهوري عن ولاية فلوريدا ويبلغ 51 عاما، لانتقادات داخل البيت الأبيض عندما تورط في فضيحة في مارس/آذار تتعلق بمحادثة عبر تطبيق سيغنال بين كبار معاوني ترامب للأمن القومي.

ولم يتضح بعد من سيخلف والتز، لكن مصدرا آخر ذكر أن الخيارات تشمل المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف الذي شارك في الجهود الدبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا وكذلك في الشرق الأوسط.

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المصدر : الجزيرة + الجزيرة + وكالات + الصحافة الأميركية

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