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عاجل | فوكس نيوز: إقالة مستشار الأمن القومي الأميركي ونائبه من منصبيهما بأمر من ترامب
1/5/2025-|آخر تحديث: 1/5/202506:32 م (توقيت مكة)
عاجل | فوكس نيوز: إقالة مستشار الأمن القومي الأميركي ونائبه أليكس وونغ من منصبيهما بأمر من الرئيس ترامب.
عاجل | فوكس نيوز عن مصادر: والتز ونائبه يغادران منصبيهما ويتوقع استقالة آخرين وترامب سيتحدث قريبا عن هذه التطورات.
عاجل | وول ستريت جورنال عن مصادر: ترامب يعتزم إقالة والتز ما يجعله أول مسؤول كبير يفقد وظيفته في ولاية ترامب الثانية.
وول ستريت جورنال عن مصادر: والتز واجه صعوبة في إيصال أولويات الرئيس للأمن القومي خلال المقابلات.
عاجل | وول ستريت جورنال عن مصادر: والتز يتبنى آراء أكثر تشددا تجاه أوكرانيا وإيران.
عاجل | وول ستريت جورنال عن مصادر: والتز اصطدم مع مسؤولين في البيت الأبيض
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة