عاجل | فوكس نيوز: إقالة مستشار الأمن القومي الأميركي ونائبه من منصبيهما بأمر من ترامب

عاجل | فوكس نيوز: إقالة مستشار الأمن القومي الأميركي ونائبه أليكس وونغ من منصبيهما بأمر من الرئيس ترامب.

عاجل | فوكس نيوز عن مصادر: والتز ونائبه يغادران منصبيهما ويتوقع استقالة آخرين وترامب سيتحدث قريبا عن هذه التطورات.

عاجل | وول ستريت جورنال عن مصادر: ترامب يعتزم إقالة والتز ما يجعله أول مسؤول كبير يفقد وظيفته في ولاية ترامب الثانية.

وول ستريت جورنال عن مصادر: والتز واجه صعوبة في إيصال أولويات الرئيس للأمن القومي خلال المقابلات.

عاجل | وول ستريت جورنال عن مصادر: والتز يتبنى آراء أكثر تشددا تجاه أوكرانيا وإيران.

عاجل | وول ستريت جورنال عن مصادر: والتز اصطدم مع مسؤولين في البيت الأبيض

التفاصيل بعد قليل..