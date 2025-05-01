تصاريح لتسكين 1.8 مليون حاج بمكة وبدء معاقبة المخالفين

اعتمدت أمانة مدينة مكة المكرمة تصاريح إسكان لاستقبال أكثر من 1.8 مليون حاج، في حين بدأت الجهات الأمنية تطبيق العقوبات بحق المخالفين، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس.

وأول أمس الثلاثاء، بدأت طلائع حجاج بيت الله الحرام التوافد من عدة دول إلى المنافذ السعودية، استعدادا لأداء مناسك الحج لعام 1446 الهجري (2025).

وقالت وكالة واس إن أمانة العاصمة المقدسة اعتمدت 3149 تصريح إسكان نظاميا لموسم حج 1446هـ.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي "في إطار جهودها المستمرة لتهيئة بيئة سكنية آمنة ومريحة لضيوف الرحمن، وبعد استيفاء جميع الاشتراطات الفنية والتنظيمية اللازمة".

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة أن التصاريح المعتمدة شملت 428 ألفا و289 غرفة سكنية، موزعة على مساحة إجمالية تبلغ 7 ملايين و635 ألفا و86 مترا مربعا، بطاقة استيعابية تتجاوز مليون و867 ألفا و215 حاجا.

وأكدت أنها تعمل على ضمان أعلى مستويات الجاهزية في مساكن الحجاج، عبر تطبيق أنظمة رقابية صارمة ومطابقة للاشتراطات المعتمدة.

عقوبات على المخالفين

في سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية العقيد طلال بن شلهوب إن الجهات الأمنية باشرت تنفيذ العقوبات بحق مخالفي تعليمات الحصول على تصريح لأداء الحج والدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، وفق ما نقلت وكالة واس اليوم.

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وقال ابن شلهوب "مَن يُضبط مؤديا أو محاولا أداء الحج من دون تصريح، ومَن يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال سعودي (نحو 5300 دولار).

وأمس الأربعاء، استقبلت السعودية أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من باكستان، غداة استقبال رحلات من بنغلاديش والهند وأفغانستان.

ويبدأ موسم الحج عادة في اليوم الثامن من ذي الحجة، وسيوافق فلكيا هذا العام الرابع من يونيو/حزيران المقبل، على أن يستمر أداء المناسك حتى 13 من ذي الحجة الموافق للتاسع من يونيو/حزيران 2025.

وبلغ عدد الحجاج في العام السابق مليونا و833 ألفا و164، بينهم 221 ألفا و854 من داخل المملكة، حسب وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، الذي أفاد في تصريحات منتصف يونيو/حزيران 2024 بأن حجاج الخارج قدموا من أكثر من 200 دولة.