بالفيديو.. "بلال فيتنام" يصدح بالأذان بأكبر مساجد هو تشي منه

هو تشي منه- لم يكن الشاب النيجيري يحيى يوسف يعتقد البتة أن الأقدار ستضعه يوما أمام مصدح ليشدو بصوته الرقيق رافعا الأذان في أكبر مساجد مدينة هو تشي منه وفيتنام، أو أن يطلق عليه المسلمون هناك "بلال فيتنام".

وصل يحيى (25 عاما) إلى هو تشي منه منذ نحو عام على أمل الظفر بعمل يخرجه من الفقر والخصاصة التي كان يعيشها في لاغوس الرئة الاقتصادية لبلده الأم نيجيريا ذات الـ100 مليون نسمة أغلبهم مسلمون.

وفي حديثه مع موفد الجزيرة نت، قال يحيى إن الحظ لم يسعفه في الحصول على عمل والاستقرار بشكل رسمي، لكنه وجد كل الخير والمساعدة من القائمين على "مسجد المسلمين" في هو تشي منه، وهو الأكبر بين مساجد المدينة الـ15.

وعبر يحيى عن امتنانه للشعب الفيتنامي الطيب عموما والجالية المسلمة في هو تشي منه خصوصا، والتي لم تتوان في تقديم العون له ولغيره من مرتادي المسجد.

وأكد يحيى أنه يقيم الأذان في المسجد منذ وصوله فيتنام وأن الجميع يشتاقون لصوته الشجي إن غاب يوما لسبب أو لآخر، وذهبوا إلى حد تشبيهه بالصحابي بلال بن رباح الحبشي لوجه الشبه بينهما في اللون والصوت.

ويبلغ عدد المسلمين في هو تشي منه نحو 10 آلاف من بين نحو 80 ألفا ينتشرون في كامل البلاد ويتركزون أساسا في دلتا نهر الميكونغ جنوب شرق فيتنام ذات الـ100 مليون نسمة.