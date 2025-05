أحيا آلاف الأشخاص في صربيا -اليوم الخميس- ذكرى مرور 6 أشهر على مأساة وقعت في محطة قطار شمال البلاد أودت بحياة 16 شخصا، وأشعلت موجة من الاحتجاجات المناهضة للفساد هزت قبضة الرئيس الشعبوي ألكسندر فوتشيتش الصارمة على السلطة.

وانضمت نقابات العمال إلى طلاب الجامعات في العاصمة بلغراد للمطالبة بتعديل قوانين العمل والإضراب، وذلك في إطار احتجاجات عيد العمال.

وفي مدينة نوفي ساد الواقعة شمالي صربيا، قام سكان بوضع الزهور وأشعلوا الشموع أمام محطة القطارات المركزية، حيث انهارت أطنان من الخرسانة على أشخاص كانوا واقفين أو جالسين أسفلها في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وألقى كثيرون في صربيا مسؤولية وقوع هذه الكارثة على ما يعتقد أنه فساد متفش في إرجاء الحكومة، يغذي الإهمال وعدم الالتزام بقواعد السلامة.

وكان قد تم تجديد المظلة الخرسانية المثبتة على الجدار الخارجي للمبنى مرتين قبل وقوع الكارثة، وذلك ضمن صفقة بنية تحتية كبرى مع شركات صينية مملوكة للدولة.

وتحولت الاحتجاجات شبه اليومية منذ حادث انهيار المظلة إلى حركة وطنية تطالب بإحداث تغييرات.

وتظاهر آلاف في مدينة نوفي ساد -اليوم الخميس- بعد وقوفهم دقيقة صمت حدادا على الضحايا قرب المحطة. وأقام طلاب الجامعات، الذين يشكلون قوة رئيسية في حركة مناهضة الفساد، نصبا تذكاريا حجريا كتب عليه عبارة: "نوفي ساد تتذكر".

وفي بلغراد، اختلطت أعلام النقابات بلافتات الطلاب أمام مقر الحكومة الصربية وسط المدينة، بينما توافد الآلاف من مختلف أنحاء العاصمة للمشاركة في التجمع.

وفي الوقت ذاته، استمتع أنصار الرئيس فوتشيتش بحفل شواء بمناسبة عيد العمال، مع المشروبات والموسيقى الشعبية، في مخيم موال للحكومة خارج مبنى البرلمان وفي حديقة مجاورة للقصر الرئاسي.

واتهم فوشيتش المتظاهرين المناهضين للفساد بتنظيم "ثورة ملونة" بتوجيهات من الغرب للإطاحة به من السلطة و"تدمير" صربيا.

#Serbia 🇷🇸: another crazy day in the parliament as opposition lawmakers lit fireworks in protests of #Vucic‘s corrupt government. pic.twitter.com/gzGWMPQ9yc

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) March 4, 2025