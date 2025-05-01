أحيا آلاف الأشخاص في صربيا -اليوم الخميس- ذكرى مرور 6 أشهر على مأساة وقعت في محطة قطار شمال البلاد أودت بحياة 16 شخصا، وأشعلت موجة من الاحتجاجات المناهضة للفساد هزت قبضة الرئيس الشعبوي ألكسندر فوتشيتش الصارمة على السلطة.

وانضمت نقابات العمال إلى طلاب الجامعات في العاصمة بلغراد للمطالبة بتعديل قوانين العمل والإضراب، وذلك في إطار احتجاجات عيد العمال.

وفي مدينة نوفي ساد الواقعة شمالي صربيا، قام سكان بوضع الزهور وأشعلوا الشموع أمام محطة القطارات المركزية، حيث انهارت أطنان من الخرسانة على أشخاص كانوا واقفين أو جالسين أسفلها في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وألقى كثيرون في صربيا مسؤولية وقوع هذه الكارثة على ما يعتقد أنه فساد متفش في إرجاء الحكومة، يغذي الإهمال وعدم الالتزام بقواعد السلامة.

وكان قد تم تجديد المظلة الخرسانية المثبتة على الجدار الخارجي للمبنى مرتين قبل وقوع الكارثة، وذلك ضمن صفقة بنية تحتية كبرى مع شركات صينية مملوكة للدولة.

وتحولت الاحتجاجات شبه اليومية منذ حادث انهيار المظلة إلى حركة وطنية تطالب بإحداث تغييرات.

وتظاهر آلاف في مدينة نوفي ساد -اليوم الخميس- بعد وقوفهم دقيقة صمت حدادا على الضحايا قرب المحطة. وأقام طلاب الجامعات، الذين يشكلون قوة رئيسية في حركة مناهضة الفساد، نصبا تذكاريا حجريا كتب عليه عبارة: "نوفي ساد تتذكر".

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وفي بلغراد، اختلطت أعلام النقابات بلافتات الطلاب أمام مقر الحكومة الصربية وسط المدينة، بينما توافد الآلاف من مختلف أنحاء العاصمة للمشاركة في التجمع.

وفي الوقت ذاته، استمتع أنصار الرئيس فوتشيتش بحفل شواء بمناسبة عيد العمال، مع المشروبات والموسيقى الشعبية، في مخيم موال للحكومة خارج مبنى البرلمان وفي حديقة مجاورة للقصر الرئاسي.

واتهم فوشيتش المتظاهرين المناهضين للفساد بتنظيم "ثورة ملونة" بتوجيهات من الغرب للإطاحة به من السلطة و"تدمير" صربيا.

#Serbia 🇷🇸: another crazy day in the parliament as opposition lawmakers lit fireworks in protests of #Vucic‘s corrupt government. pic.twitter.com/gzGWMPQ9yc — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) March 4, 2025

فوضى بالبرلمان وأسلحة صوتية

وفي 5 مارس/آذار الماضي، تحولت الجلسة الافتتاحية للدورة الربيعية للبرلمان الصربي إلى مشهد فوضوي، بعدما أقدم نواب المعارضة على إشعال القنابل الدخانية وإطلاق الغاز المسيل للدموع، في خطوة تصعيدية لدعم الاحتجاجات المناهضة للفساد.

وخلال الجلسة، اندفع عدد من نواب المعارضة نحو رئيسة البرلمان آنا برنابيتش، مما أدى إلى اشتباك بينهم وبين حراس الأمن.

وفي مشهد دراماتيكي، ألقى بعض النواب قنابل دخانية داخل القاعة، تسببت في انتشار دخان أسود ووردي، وسط نقل تلفزيوني مباشر يُظهر حالة من الذعر والفوضى داخل البرلمان، كما أصيب 3 من أعضاء الحزب الحاكم خلال الاشتباكات، بينهم امرأة حامل، في حين تعرض أحدهم لسكتة دماغية ونقل إلى المستشفى وهو في حالة حرجة.

وفي احتجاجات سابقة، اتهم البعض الحكومة باستخدام الأسلحة الصوتية لتفريق الاحتجاجات بعد أن انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي لمظاهرة كبيرة في بلغراد، أظهرت حشدا ينقسم فجأة إلى نصفين، كما لو أن شيئا ما ألقي في الوسط.

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ورفضت السلطات هذا الاتهام، وقال الرئيس الصربي إنه طلب من القضاء التحقيق فيما إذا كان هذا النظام قد تم استخدامه، ومقاضاة المسؤولين عن ذلك.