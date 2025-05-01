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إسرائيل تعلن السيطرة على الحرائق بعد 30 ساعة من اندلاعها

Wildfires due to extreme heat and winds broke out in central Israel
الحرائق التهمت أكثر من 20 ألف دونم من الأراضي في المنطقة (رويترز)
1/5/2025

أعلنت إسرائيل، اليوم الخميس، السيطرة على الحرائق التي اجتاحت المنطقة بين مدينتي القدس وتل أبيب، بعد نحو 30 ساعة على اندلاعها والتهام أكثر من 24 ألف دونم.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها هيئة البث الرسمية والقناة الـ12 إن هيئة الإطفاء والإنقاذ أعلنت مساءً السيطرة بشكل كامل على الحريق الضخم الذي اندلع أمس الأربعاء في جبال القدس (وسط).

People look at smoke as wildfires broke out in central Israel, in Neve Ilan
اندلعت الحرائق منذ صباح أمس الأربعاء في أحراج بين تل أبيب والقدس (رويترز)

وقالت هيئة البث إنّ الحرائق التهمت أكثر من 20 ألف دونم من الأراضي في المنطقة، مشيرة إلى أنه تم تشكيل طاقم تحقيق خاص للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

بدورها، ذكرت القناة الـ12 الخاصة أن أكثر من 120 طاقما شاركوا في عمليات إخماد الحرائق.

واندلعت الحرائق منذ صباح أمس الأربعاء في أحراج بين تل أبيب والقدس، وانتشرت جراء ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية في المنطقة الحرجية، وأخلت السلطات العديد من المناطق كإجراء احترازي، في حين أصبحت السماء رمادية فوق القدس بفعل الدخان.

المصدر : وكالات

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