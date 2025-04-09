واشنطن تجدد اعترافها بسيادة الرباط على الصحراء الغربية

جدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء الغربية التي شكلت مصدر خلاف طويل بين الرباط والجزائر، مشيرا إلى أن حل النزاع ينبغي أن يجري فقط على أساس المقترح المغربي.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس -أمس الثلاثاء- بأن روبيو، خلال لقائه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في واشنطن، "أعاد التأكيد على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية ودعمها اقتراح المغرب الجاد والموثوق والواقعي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع".

وأضافت في بيان "لا تزال الولايات المتحدة تعتقد أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن".

وأعربت عن أمل الولايات المتحدة بإجراء مفاوضات "دون تأخير" مع استخدام مقترح الحكم الذاتي المغربي "كإطار وحيد".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية المغربية إنه تأكيدا للموقف الذي أبلغ به الرئيس الأميركي دونالد ترامب العاهل المغربي الملك محمد السادس عام 2020، فقد جددت الولايات المتحدة الأميركية تأكيد اعترافها بسيادة المغرب على إقليم الصحراء.

والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة مطلة على المحيط الأطلسي تصنفها الأمم المتحدة ضمن "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، ويسيطر المغرب على 80% من أراضيها. وتطالب جبهة "بوليساريو" المدعومة من الجزائر باستقلالها.