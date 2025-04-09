نتنياهو لدى المحكمة بتهم فساد بعد ضيافة "مميزة" في واشنطن

انطلقت جلسة محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم فساد ورشى، وذلك بعد هبوط طائرته عائدا من الولايات المتحدة.

وتعد هذه الجلسة الـ22 ضمن جلسات محاكمة نتنياهو في القضايا التي تعرف بملفات "ألف وألفين وأربعة آلاف".

وقالت القناة 12 الإسرائيلية (خاصة)، إن نتنياهو وصل إلى إسرائيل، صباح اليوم الأربعاء، بعد زيارته واشنطن، حيث التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمرة الثانية، منذ تسلم ترامب مهامه مطلع العام الجاري، وحظي "باستقبال مميز" إذ أقام في مبنى "بلير هاوس" المقابل للبيت الأبيض والمخصص لاستضافة الضيوف المميزين.

وأضافت، أن نتنياهو بدأ إفادته في المحكمة بعد أقل من ساعتين من هبوطه من الولايات المتحدة، وعندما دخل الجلسة، لم يرد على أسئلة الصحفيين.

وكانت المحكمة قررت عقد 24 جلسة لنتنياهو للرد على تهم فساد.

ويواجه نتنياهو تهمًا بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ما يعرف بملفات "1000" و"2000″ و"4000″، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة به نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.

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ويُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما "الملف 4000" فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "والا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، ولا تزال مستمرة، وهو يُنكر الاتهامات، مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى إطاحته".