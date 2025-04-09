مظاهرات في عدة دول احتجاجا على الإبادة بغزة

خرجت مظاهرات حاشدة لدعم الفلسطينيين والاحتجاج على حرب الإبادة الإسرائيلية لقطاع غزة، وللمطالبة بوقف دعم حكومة الاحتلال.

ففي ولاية بيلاجيك التركية، شهدت المدينة أمس الثلاثاء احتجاجات على الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد صلاة العشاء في حديقة أتاتورك.

وخلال الفعالية ألقى الناشط أردم غورسيل كلمة أكد فيها وقوفهم دائما إلى جانب شعب غزة، الذي يتعرض لواحدة من أعظم عمليات الإبادة الجماعية في تاريخ البشرية.

وأضاف أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد غزة تتزايد يوما بعد يوم، مشددا بالقول: في ظل هذه الظروف، وفي كل ثانية لا تُتخذ فيها إجراءات من أجل غزة ستظهر على شكل عذاب في الآخرة.

وأكمل: إذا استمر الوضع على هذا النحو في غزة، فلن يبقى أحد على قيد الحياة، اليوم هو يوم النهوض، الأمهات اللاتي استشهدن في غزة هن جميعهن أمهاتنا، والأطفال الذين استشهدوا هم جميعهم أبناؤنا.

وفي ألمانيا، أقيمت مظاهرة دعما لفلسطين أمام السفارة الإسرائيلية في برلين، الثلاثاء، حيث تجمع عدد كبير من الأشخاص احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية على غزة ولإظهار الدعم لفلسطين.

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وشهدت المظاهرة إطلاق هتافات "إسرائيل إرهابية" و"الحرية لفلسطين" و"أوقفوا الإبادة الجماعية"، بينما رفع فيها المتظاهرون الأعلام الفلسطينية.

وخلال المظاهرة أجريت تلاوات من القرآن الكريم وإقامة الصلوات، في حين جرى انتقاد دعم الحكومة الألمانية لإسرائيل.

وفي العاصمة الفرنسية باريس، تظاهر آلاف الفلسطينيين، الثلاثاء، مطالبين بوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وتجمع المتظاهرون بالقرب من محطة مترو باربيس روشيشوا في باريس احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية على غزة، رافعين الأعلام الفلسطينية، ومرددين شعارات مثل لا ممر للفاشية من غزة إلى باريس وعاشت مقاومة الشعب الفلسطيني.

وطالب المتظاهرون بسحب الجنسية الفرنسية من الجنود الإسرائيليين من أصل فرنسي ويخدمون في الجيش الإسرائيلي، إضافة لمطالبهم بوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وأشار الناشطون إلى أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تقدم مزايا تجارية كبيرة للحكومة الإسرائيلية، وطالبوا بتعليق هذه الاتفاقية.

وحضر بعض الناشطين المظاهرة وهم يرتدون قمصانا كتب عليها بأحرف حمراء باللغة الإنجليزية عبارة "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة".

كما شارك في المظاهرة مجموعة من النساء اللاتي يرتدين الملابس الفلسطينية التقليدية ومجموعة من الناشطين يحملون الكوفية على أكتافهم، والدمى الملفوفة بالأكفان بين أذرعهم، والتي تمثل الأطفال الذين فقدوا حياتهم في الإبادة الجماعية في غزة.

ورفع أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها "ماذا لو كان هذا طفلك؟" حاملا دمية مقطعة، بينما حمل متظاهران نعشا ملفوفا بالعلم الفلسطيني على أكتافهما، في إشارة إلى المدنيين الذين فقدوا أرواحهم في غزة.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.