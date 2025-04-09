ابتهال أبو السعد تدعو لمقاطعة منتجات مايكروسوفت لدعمها إسرائيل

دعت ابتهال أبو السعد، المبرمجة المغربية السابقة بشركة مايكروسوفت، اليوم الأربعاء، إلى مقاطعة جميع منتجات الشركة، على خلفية دعمها لإسرائيل التي ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

جاء ذلك في مقطع مصور نشرته أبو السعد بمنصة إنستغرام بعد أيام من فضحها الدعم الذي تقدمه مايكروسوفت لإسرائيل في الإبادة التي ترتكبها بحق الفلسطينيين منذ 18 شهرا، خلال حفل رسمي للشركة في الولايات المتحدة.

وكلف هذا الموقف أبو السعد وظيفتها في الشركة العالمية، حيث تم فصلها بعد احتجاجها على دعم الشركة لإسرائيل.

وقالت أبو السعد إنها نشرت المقطع المصور على إنستغرام بعدما تواصل معها الكثيرون، لمعرفة سبل مساندتها خلال هذه الفترة، على حد تعبيرها.

وأضافت: "يجب مقاطعة جميع منتجات شركة مايكروسوفت وعدم استخدام منتجاتها، بهدف تبليغها رسالة بعدم دعمها ماديا، وحتى تتبنى مبادئ إنسانية"، في إشارة إلى ضرورة توقف الشركة عن دعم إسرائيل.

المغربية ابتهال أبو السعد تدعو لمقاطعة كافة منتجات شركة "مايكروسوفت"، وتطالب العاملين في شركات تدعم الاحتلال برفع الصوت وعدم العمل معها. pic.twitter.com/Papa5VfiGV — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 9, 2025

كما دعت المبرمجة المغربية إلى فضح جميع الشركات التي تدعم إسرائيل، وقالت: "كل شخص يعمل في أي شركة تنتهك المبادئ الإنسانية عليه أن يرفع صوته ويغادرها، ويتحدث عن ذلك".

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وأول أمس الاثنين، أفادت قناة "سي إن بي سي" الأميركية عبر موقعها، بأن مايكروسوفت فصلت مهندسة البرمجيات بقسم الذكاء الاصطناعي ابتهال أبو السعد، إثر احتجاجها ضد الخدمات التي توفرها الشركة لإسرائيل، خلال احتفال الشركة بالذكرى الـ50 لتأسيسها، يوم الجمعة الماضي.

واتهمت أبو السعد إدارتها بالمشاركة في الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة، قائلة إن أيدي الشركة ملوثة بدماء الفلسطينيين، وذلك خلال مقاطعتها كلمة للمدير التنفيذي لقطاع الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت مصطفى سليمان.

يذكر أن تحقيقا أجرته وكالة أسوشيتد برس مطلع عام 2025، كشف أن نماذج الذكاء الاصطناعي من شركتي مايكروسوفت و"أوبن إيه آي" تم استخدامها كجزء من برنامج عسكري إسرائيلي لاختيار أهداف القصف في غزة ولبنان.

وترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 166 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.