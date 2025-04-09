عاجل | متحدث باسم الخارجية الأميركية للجزيرة: عدلنا تأشيرات بعثة سوريا لأننا لا نعترف حاليا بأي كيان كحكومة سورية
9/4/2025-|آخر تحديث: 9/4/202504:55 ص (توقيت مكة)
عاجل | متحدث باسم الخارجية الأميركية للجزيرة: عدلنا تأشيرات بعثة سوريا لأننا لا نعترف حاليا بأي كيان كحكومة سورية
عاجل | متحدث باسم الخارجية الأميركية للجزيرة: لم يطرأ أي تغيير على امتيازات أو حصانة البعثة السورية لدى الأمم المتحدة
عاجل | متحدث باسم الخارجية الأميركية للجزيرة: قرارنا بتعديل وضع تأشيرات أعضاء البعثة السورية لدى الأمم المتحدة إداري
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة