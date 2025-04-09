عاجل | متحدث باسم الخارجية الأميركية للجزيرة: عدلنا تأشيرات بعثة سوريا لأننا لا نعترف حاليا بأي كيان كحكومة سورية

عاجل | متحدث باسم الخارجية الأميركية للجزيرة: لم يطرأ أي تغيير على امتيازات أو حصانة البعثة السورية لدى الأمم المتحدة

عاجل | متحدث باسم الخارجية الأميركية للجزيرة: قرارنا بتعديل وضع تأشيرات أعضاء البعثة السورية لدى الأمم المتحدة إداري

التفاصيل بعد قليل..