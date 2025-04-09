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عاجل | ماكرون: فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين في يونيو المقبل

9/4/2025-|آخر تحديث: 9/4/202511:35 م (توقيت مكة)

عاجل | ماكرون: فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين في يونيو المقبل

المصدر : الجزيرة

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