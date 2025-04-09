شقيقة زعيم كوريا الشمالية: نزع سلاحنا النووي "حلم يقظة"

انتقدت شقيقة كيم جونغ أون النافذة الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لنزع سلاح كوريا الشمالية النووي، قائلة إن هذه الفكرة "مجرد حلم يقظة".

وتأتي تصريحات كيم يو جونغ بعدما أصدر كبار الدبلوماسيين من كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة بيانا على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي، أعادوا فيه تأكيد "التزامهم الثابت بنزع السلاح النووي بشكل كامل" من الدولة المعزولة.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الأربعاء، قالت شقيقة كيم جونغ أون إن أي نقاش لإقناع الشمال بالتخلي عن أسلحته النووية "ليس سوى حلم يقظة لن يتحقق أبدا".

وقالت كيم يو جونغ في بيانها الثاني خلال ما يزيد قليلا على شهر "إذا تحدث أي شخص علنا عن تفكيك الأسلحة النووية.. فهذا ببساطة يمثل أشد الأعمال العدائية في إنكار سيادة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".

وأضافت "هذا كشف تماما قلق الولايات المتحدة واليابان وجمهورية كوريا، في محنة يائسة بسبب اضطرارهم للحديث عن (نزع السلاح النووي) في جوقة واحدة".