زيلينسكي يتحدث عن مقاتلين صينيين مع روسيا وبكين ترد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -اليوم الأربعاء- إن مخابرات بلاده لديها معلومات عن وجود 155 مواطنا صينيا يقاتلون في صفوف الجيش الروسي ضد أوكرانيا، في حين رفضت الصين هذه الاتهامات، وقالت إن لا أساس لها.

وأضاف زيلينسكي لصحفيين في كييف أن روسيا تجند مواطنين صينيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأن مسؤولين صينيين على علم بذلك، مشيرا إلى أن أوكرانيا تحاول التحقق مما إذا كان هؤلاء المجندون يتلقون تعليمات من بكين.

وكان زيلينسكي كشف أمس الثلاثاء عن أن قواته اعتقلت مواطنَين صينيين يقاتلان إلى جانب القوات الروسية في منطقة دونيتسك. وأضاف في منشور على شبكة للتواصل الاجتماعي تضمن مقطع فيديو قصيرا لأحد الموقوفَين "لدينا وثائق المعتقلَين، وبطاقاتهما المصرفية، وبياناتهما الشخصية".

Our military has captured two Chinese citizens who were fighting as part of the Russian army. This happened on Ukrainian territory—in the Donetsk region. Identification documents, bank cards, and personal data were found in their possession.

