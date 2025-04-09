زيلينسكي يتحدث عن مقاتلين صينيين مع روسيا وبكين ترد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -اليوم الأربعاء- إن مخابرات بلاده لديها معلومات عن وجود 155 مواطنا صينيا يقاتلون في صفوف الجيش الروسي ضد أوكرانيا، في حين رفضت الصين هذه الاتهامات، وقالت إن لا أساس لها.

وأضاف زيلينسكي لصحفيين في كييف أن روسيا تجند مواطنين صينيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأن مسؤولين صينيين على علم بذلك، مشيرا إلى أن أوكرانيا تحاول التحقق مما إذا كان هؤلاء المجندون يتلقون تعليمات من بكين.

وكان زيلينسكي كشف أمس الثلاثاء عن أن قواته اعتقلت مواطنَين صينيين يقاتلان إلى جانب القوات الروسية في منطقة دونيتسك. وأضاف في منشور على شبكة للتواصل الاجتماعي تضمن مقطع فيديو قصيرا لأحد الموقوفَين "لدينا وثائق المعتقلَين، وبطاقاتهما المصرفية، وبياناتهما الشخصية".

Our military has captured two Chinese citizens who were fighting as part of the Russian army. This happened on Ukrainian territory—in the Donetsk region. Identification documents, bank cards, and personal data were found in their possession. We have information suggesting that… pic.twitter.com/ekBr6hCkQL — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 8, 2025

وأظهر الفيديو رجلا يرتدي بزة عسكرية، ويداه مكبلتان، وقد تحدث بضع كلمات باللغة الماندرينية، في ما يبدو استجوابا أمام مسؤول أوكراني غير ظاهر في التسجيل.

رفض صيني

ورفضت الصين اتهامات زيلينسكي، وقالت إن "لا أساس لها على الإطلاق".

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وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان -في مؤتمر صحفي دوري- إن بلاده تحقق حاليا بالتعاون مع أوكرانيا بشأن هذه المسألة، وشدد على أن "الحكومة الصينية دائما ما تطلب من مواطنيها الابتعاد عن المناطق التي تشهد صراعات وتجنب الانخراط في الصراعات المسلحة بأي شكل من الأشكال، وتجنب المشاركة في العمليات العسكرية لأي جهة كانت".

وأضاف أن "موقف الجانب الصيني بشأن مسألة الأزمة الأوكرانية واضح ولا لبس فيه، ويحظى بموافقة واسعة النطاق من المجتمع الدولي".

بدورها، رفضت الرئاسة الروسية الأربعاء التعليق على إعلان كييف اعتقال مواطنَين صينيين كانا يقاتلان إلى جانب قوات موسكو في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف -خلال إيجازه الصحفي- "لا يمكنني الإدلاء بأي تعليق على هذه المسألة".

الموقف الأميركي

وتعليقا على ذلك، نقل موقع أكسيوس عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي قوله إن بلاده تحاول التأكد مما إذا كان صينيون يقاتلون مع روسيا بأوكرانيا، مشيرا إلى أنه لو سمحت الصين لمواطنيها بالقتال مع روسيا فهذا تصعيد.

وأكد المتحدث أن الولايات المتحدة ستدرس الخيارات المتاحة مستقبلا بشأن قتال صينيين مع روسيا.

وهذه المرة الأولى التي تعلن أوكرانيا مشاركة صينيين في أعمال قتالية على أراضيها منذ بدء الحرب الروسية قبل 3 سنوات.

وترى الدول الغربية أن الصين تعد حليفا إستراتيجيا لروسيا في حربها على أوكرانيا، لكن بكين تصر دوما على أنها دولة تلتزم الحياد في الحرب الأوكرانية الروسية، وتؤكد باستمرار أنها لم تقدم أي مساعدات لأي طرف في هذه الحرب.

جدير بالذكر أن روسيا بدأت هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط 2022، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.

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وتسيطر روسيا حاليا على ما يقل قليلا عن 20% من مساحة أوكرانيا بما يشمل شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014 ومعظم المناطق الأربع التي أعلنت ضمها من جانب واحد، في خطوة لم تعترف بها أغلب دول العالم.

وتشير تقديرات روسية إلى أن روسيا تسيطر على كامل شبه جزيرة القرم، وكامل لوغانسك تقريبا، وأكثر من 70% من مناطق دونيتسك وزاباروجيا وخيرسون. كما تسيطر على جزء صغير من منطقة خاركيف.